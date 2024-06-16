Сжегший четверых людей свердловчан получил пожизненный срок

17 июня 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Мужчина проведет остаток жизни в тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель города Новоуральска Егор Стародубцев был признан виновным в двух поджогах домов и гибели четырех человек. Свердловский областной суд назначил ему наказание — пожизненное лишение свободы, сообщает telegram-канал инстанции. «Свердловский областной суд признал Стародубцева виновным по ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 167, ч.1 ст. 139, п. „в“ ч.1 ст. 158, п. п. „а“, „е“ ч.2 ст. 105 УК РФ УК РФ и назначил ему наказание — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того он обязан будет возместить материальный ущерб потерпевшим в размере одного миллиона 200 тысяч рублей по заявленному в рамках уголовного дела гражданскому иску», — сказано в посте. Новость по теме Для свердловчанина, обвиняемого в сожжении четверых, требуют пожизненный срок В мае прошлого года Стародубцев пришел к знакомому в селе Тарасково вернуть долг, между мужчинами вспыхнул конфликт. Зная, что в доме находятся еще три человека и видя, что на окнах металлические решетки, гость тем не менее поджег доски напротив входа в жилище, тем самым отрезав людям путь к спасению. Из-за него заживо сгорели четыре человека. Кроме того, пожар распространился на соседний дом, общий ущерб составил более 1,1 млн рублей. Также следствием было доказано, что месяцем ранее, в апреле 2023-го, Стародубцев, будучи пьяным, умышленно поджег дом своей бывшей несовершеннолетней подруги и ее мамы. Его мотивом была месть. «Стародубцев проник в дом, поджег опил и мягкую игрушку. Покидая дом, он забрал с собой телевизор. Обнаружив в бане бензин, Стародубцев облил им полы в парилке и также поджег», — сказали в суде. Ущерб тогда составил более 400 тыс. рублей. Учитывая тяжесть содеянного, суд приговорил мужчину к пожизненному сроку. Сам он вину признал лишь частично и заявил, что не хотел убивать людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель города Новоуральска Егор Стародубцев был признан виновным в двух поджогах домов и гибели четырех человек. Свердловский областной суд назначил ему наказание — пожизненное лишение свободы, сообщает telegram-канал инстанции. «Свердловский областной суд признал Стародубцева виновным по ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 167, ч.1 ст. 139, п. „в“ ч.1 ст. 158, п. п. „а“, „е“ ч.2 ст. 105 УК РФ УК РФ и назначил ему наказание — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того он обязан будет возместить материальный ущерб потерпевшим в размере одного миллиона 200 тысяч рублей по заявленному в рамках уголовного дела гражданскому иску», — сказано в посте. В мае прошлого года Стародубцев пришел к знакомому в селе Тарасково вернуть долг, между мужчинами вспыхнул конфликт. Зная, что в доме находятся еще три человека и видя, что на окнах металлические решетки, гость тем не менее поджег доски напротив входа в жилище, тем самым отрезав людям путь к спасению. Из-за него заживо сгорели четыре человека. Кроме того, пожар распространился на соседний дом, общий ущерб составил более 1,1 млн рублей. Также следствием было доказано, что месяцем ранее, в апреле 2023-го, Стародубцев, будучи пьяным, умышленно поджег дом своей бывшей несовершеннолетней подруги и ее мамы. Его мотивом была месть. «Стародубцев проник в дом, поджег опил и мягкую игрушку. Покидая дом, он забрал с собой телевизор. Обнаружив в бане бензин, Стародубцев облил им полы в парилке и также поджег», — сказали в суде. Ущерб тогда составил более 400 тыс. рублей. Учитывая тяжесть содеянного, суд приговорил мужчину к пожизненному сроку. Сам он вину признал лишь частично и заявил, что не хотел убивать людей.