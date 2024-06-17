17 июня 2024

Депутат из ХМАО получил судимость за клевету на коллегу по думе

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутату Антону Пантину не удалось обжаловать приговор суда в уголовном деле о клевете
Депутату Антону Пантину не удалось обжаловать приговор суда в уголовном деле о клевете Фото:

Скандальный депутат думы Югорска Антон Пантин получил судимость за клевету на коллегу по депутатскому корпусу — Романа Самохвалова. Он написал, что депутат Самохвалов якобы устроил гонку с патрулем ГИБДД в пьяном виде, что в итоге оказалось фейком. О решении суда URA.RU рассказала адвокат Самохвалова — Оксана Рудик.

«Апелляционная жалоба Пантина осталась без удовлетворения. Как только мы получим решение суда апелляционной инстанции, с нашей стороны будет обращение в думу Югорска о прекращении полномочий депутата с связи с тем, что у него есть судимость за клевету», — сообщила Рудик. Помимо судимости Пантин должен заплатить еще 150 тысяч рублей штрафа.

Председатель думы Югорска Евгения Комиссаренко в разговоре с URA.RU заявила, что процедура о прекращении полномочий депутата Пантина может начаться после того, как в представительный орган власти поступят документы из суда. «Затем проводится комиссия по нормотворчеству, после чего на заседании думы открытым голосованием принимается решение», — прокомментировала Комиссаренко. Собирается ли Пантин подавать кассационную жалобу — неизвестно. Депутат отказался от разговора с журналистом агентства.

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Скандальный депутат думы Югорска Антон Пантин получил судимость за клевету на коллегу по депутатскому корпусу — Романа Самохвалова. Он написал, что депутат Самохвалов якобы устроил гонку с патрулем ГИБДД в пьяном виде, что в итоге оказалось фейком. О решении суда URA.RU рассказала адвокат Самохвалова — Оксана Рудик. «Апелляционная жалоба Пантина осталась без удовлетворения. Как только мы получим решение суда апелляционной инстанции, с нашей стороны будет обращение в думу Югорска о прекращении полномочий депутата с связи с тем, что у него есть судимость за клевету», — сообщила Рудик. Помимо судимости Пантин должен заплатить еще 150 тысяч рублей штрафа. Председатель думы Югорска Евгения Комиссаренко в разговоре с URA.RU заявила, что процедура о прекращении полномочий депутата Пантина может начаться после того, как в представительный орган власти поступят документы из суда. «Затем проводится комиссия по нормотворчеству, после чего на заседании думы открытым голосованием принимается решение», — прокомментировала Комиссаренко. Собирается ли Пантин подавать кассационную жалобу — неизвестно. Депутат отказался от разговора с журналистом агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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