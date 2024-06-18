Челябинец пожаловался на ржавчину и плесень в детской палате

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Ребенок попал в больницу с корью
Ребенок попал в больницу с корью Фото:

Житель Челябинска пожаловался на ржавчину, плесень, сломанный кран, кроватку без ножки и другие условия лечения в ГКБ №9, куда госпитализировали с корью его пятилетнего сына. По словам отца ребенка, мальчика закрыли, как животное в сарае.

«Крик души, боль внутри. Тут слова не нужны, тут больно на ребенка смотреть и отношения к нему. Он ребенок, а не животное, которого в сарае закрыли», — жалуется мужчина.

По словам отца, ребенок не был привит от кори, поэтому температура поднялась до 40 градусов. Мальчика положили в палату, где у кровати нет одной ножки, а на матрасе плесень. В помещении облупились стены, на раковине потеки ржавчины, а смеситель сломан и обмотан салфеткой. 

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него получен не был.

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Житель Челябинска пожаловался на ржавчину, плесень, сломанный кран, кроватку без ножки и другие условия лечения в ГКБ №9, куда госпитализировали с корью его пятилетнего сына. По словам отца ребенка, мальчика закрыли, как животное в сарае. «Крик души, боль внутри. Тут слова не нужны, тут больно на ребенка смотреть и отношения к нему. Он ребенок, а не животное, которого в сарае закрыли», — жалуется мужчина. По словам отца, ребенок не был привит от кори, поэтому температура поднялась до 40 градусов. Мальчика положили в палату, где у кровати нет одной ножки, а на матрасе плесень. В помещении облупились стены, на раковине потеки ржавчины, а смеситель сломан и обмотан салфеткой.  URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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