Житель Челябинска пожаловался на ржавчину, плесень, сломанный кран, кроватку без ножки и другие условия лечения в ГКБ №9, куда госпитализировали с корью его пятилетнего сына. По словам отца ребенка, мальчика закрыли, как животное в сарае.
«Крик души, боль внутри. Тут слова не нужны, тут больно на ребенка смотреть и отношения к нему. Он ребенок, а не животное, которого в сарае закрыли», — жалуется мужчина.
По словам отца, ребенок не был привит от кори, поэтому температура поднялась до 40 градусов. Мальчика положили в палату, где у кровати нет одной ножки, а на матрасе плесень. В помещении облупились стены, на раковине потеки ржавчины, а смеситель сломан и обмотан салфеткой.
URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него получен не был.
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