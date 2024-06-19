Вступил в силу приговор челябинцу, устроившему поножовщину на Кировке

Челябинский областной суд 19 июня отказал в пересмотре приговора в отношении челябинца Дениса Мальцева, зарезавшего человека на Кировке и пытавшегося убить еще двоих молодых людей. Приговор вступил в силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Вступил в законную силу приговор об убийстве и покушении на убийство молодых людей на улице Кирова. Челябинский областной суд отклонил жалобу адвоката 21-летнего челябинца, осужденного за совершенное убийство и покушение на убийство двух лиц в октябре 2023 года», — уточнили в пресс-службе.
В апреле Центральный районный суд Челябинска приговорил убийцу к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Адвокат потерпевшего обжаловал приговор, настаивая на применении более мягкой статьи. Однако облсуд доводы адвоката счел неубедительными.
Конфликт между Мальцевым и компанией молодых людей начался на пешеходном отрезке улицы Кировка в баре «Шишка». С одним из них он вышел из бара для разговора и ударил его ножом, отчего тот скончался. Приятели погибшего пытались задержать убийцу, однако Мальцев ранил двоих их них. Впоследствии он был задержан полицией.
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