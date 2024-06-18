18 июня 2024

На выборах главы Сургута появился первый кандидат, которого ждали политэлиты

Депутат думы ХМАО Айсин подал документы для участия в выборах мэра Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ринат Айсин готов взять на себя ответственность за город
Ринат Айсин готов взять на себя ответственность за город Фото:

Депутат думы ХМАО Ринат Айсин подал документы на участие в конкурсе на должность главы города Сургута. Об этом URA.RU сообщил сам парламентарий.

«Хочу взять на себя ответственность за город. Чувствую силы и желание работать в команде врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Выдвигаюсь открыто, так как Сургут достоин такого подхода», — заявил Айсин. Он бизнесмен, близкий к экономическому блоку окружного правительства, является совладельцем индустриального парка «Югра».

Кандидатура Айсина обсуждалась в шорт-листах югорского истеблишмента на пост главы Сургута. Другие фавориты — спикер думы Сургута Максим Слепов и вице-мэр городской администрации Артем Кириленко — пока не объявили о своем желании принять участие в выборах градоначальника. Прием заявок завершается 21 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что всего на выборах главы Сургута уже заявилось 18 человек. Конкурсная комиссия должна будет провести отбор 1 июля.

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Депутат думы ХМАО Ринат Айсин подал документы на участие в конкурсе на должность главы города Сургута. Об этом URA.RU сообщил сам парламентарий. «Хочу взять на себя ответственность за город. Чувствую силы и желание работать в команде врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Выдвигаюсь открыто, так как Сургут достоин такого подхода», — заявил Айсин. Он бизнесмен, близкий к экономическому блоку окружного правительства, является совладельцем индустриального парка «Югра». Кандидатура Айсина обсуждалась в шорт-листах югорского истеблишмента на пост главы Сургута. Другие фавориты — спикер думы Сургута Максим Слепов и вице-мэр городской администрации Артем Кириленко — пока не объявили о своем желании принять участие в выборах градоначальника. Прием заявок завершается 21 июня. Ранее URA.RU сообщало, что всего на выборах главы Сургута уже заявилось 18 человек. Конкурсная комиссия должна будет провести отбор 1 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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