Завод «Элкап» из Сургута (ХМАО), который принадлежал осужденному за мошенничество бизнесмену Андрею Копайгоре, подал в суд на бывших партнеров — торговый дом «Система». Истец потребовал вернуть свое производственное оборудование — линию по нанесению изоляции на трубы.
«АО „Завод Элкап“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „Торговый дом Система“ об истребовании из незаконного владения имущества: линии наружной изоляции труб. Исковое заявление принято к производству», — указано в документах арбитражного суда ХМАО на официальном сайте. До вынесения решения по делу суд запретил торговому дому использовать производственную линию.
Завод «Элкап» признан банкротом, имущество предприятия выставлено на торги. Предприятие по производству стройматериалов было самым прибыльным активом Копайгоры. Предприниматель был осужден по делу о мошенничестве в долевом строительстве, а его фирмы проданы на торгах. Агентство обратилось за комментарием в ООО «Торговый дом Система». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) продают завод «Элкап», который принадлежал Копайгоре. Начальная цена составляет 134 миллиона рублей.
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