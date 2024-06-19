Екатеринбуржцам не возвращают деньги за билеты на концерт, куда не придут рэперы

Екатеринбуржцы остались без денег и без концерта рэперов Voskresenskii (Евгений Островский), THRILL PILL (Тимур Самедов) и elyaplugg (Елисей Артемьев), который должен был пройти 19 июня в «Свободе». Вернуть средства за билет не получается уже два дня, рассказал URA.RU читатель агентства, попавший в ситуацию.
«Организаторы SECRET FEST сообщили только за день до даты выступления, что ивент переносится. Сначала не объяснили причину, но позже выяснилось, что все артисты отказались ехать в Екатеринбург из-за срыва договоренностей», — пояснил собеседник. По его словам, вместо организаторов на сообщения в соцсети «ВКонтакте» отвечает бот, который постоянно предлагает купить билет со скидкой.
Сейчас представители ивента утверждают, что те, кто 19 июня не придет на запланированный концерт уже с другими артистами, смогут вернуть деньги. «В предыдущие туры, которые я делал самостоятельно, никогда ничего подобного не происходило. Напоминаем: кто сегодня не придет, делаем возврат билетов», — отметил организатор в своем telegram-канале.
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