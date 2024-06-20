Российские регионы получат 1,25 миллиарда рублей на прием беженцев с Украины

20 июня 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Деньги предназначены для возмещения расходов из региональных бюджетов на содержание ВПР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 1,25 миллиарда рублей регионам для поддержки беженцев из Украины и россиян, вынужденных покинуть свои дома. Официальный документ опубликован на портале правовых актов. «Выделить в 2024 году МЧС России бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей», — говорится в документе. Эти средства предназначены для возмещения расходов, понесенных региональными бюджетами на содержание временных пунктов размещения, включая размещение и питание граждан. Цель данных бюджетных трансфертов — компенсация расходов региональных бюджетов, связанных с размещением и обеспечением питанием людей, оказавшихся в пунктах временного размещения. Контроль за целевым использованием выделенных средств будет осуществлять МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 1,25 миллиарда рублей регионам для поддержки беженцев из Украины и россиян, вынужденных покинуть свои дома. Официальный документ опубликован на портале правовых актов. «Выделить в 2024 году МЧС России бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей», — говорится в документе. Эти средства предназначены для возмещения расходов, понесенных региональными бюджетами на содержание временных пунктов размещения, включая размещение и питание граждан. Цель данных бюджетных трансфертов — компенсация расходов региональных бюджетов, связанных с размещением и обеспечением питанием людей, оказавшихся в пунктах временного размещения. Контроль за целевым использованием выделенных средств будет осуществлять МЧС России.