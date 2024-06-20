Российские регионы получат 1,25 миллиарда рублей на прием беженцев с Украины

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Деньги предназначены для возмещения расходов из региональных бюджетов на содержание ВПР Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 1,25 миллиарда рублей регионам для поддержки беженцев из Украины и россиян, вынужденных покинуть свои дома. Официальный документ опубликован на портале правовых актов.

«Выделить в 2024 году МЧС России бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей», — говорится в документе. Эти средства предназначены для возмещения расходов, понесенных региональными бюджетами на содержание временных пунктов размещения, включая размещение и питание граждан.

Цель данных бюджетных трансфертов — компенсация расходов региональных бюджетов, связанных с размещением и обеспечением питанием людей, оказавшихся в пунктах временного размещения. Контроль за целевым использованием выделенных средств будет осуществлять МЧС России.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 1,25 миллиарда рублей регионам для поддержки беженцев из Украины и россиян, вынужденных покинуть свои дома. Официальный документ опубликован на портале правовых актов. «Выделить в 2024 году МЧС России бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей», — говорится в документе. Эти средства предназначены для возмещения расходов, понесенных региональными бюджетами на содержание временных пунктов размещения, включая размещение и питание граждан. Цель данных бюджетных трансфертов — компенсация расходов региональных бюджетов, связанных с размещением и обеспечением питанием людей, оказавшихся в пунктах временного размещения. Контроль за целевым использованием выделенных средств будет осуществлять МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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