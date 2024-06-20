В Магнитогорске проверили условия проживания медведей в цирке-шапито из Башкирии

Специалисты Россельхознадзора проверили условия содержания животных в цирке-шапито «Моретти» из Башкирии, который гастролирует в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства.
«Управление Россельхознадзора провело профилактический визит в отношении деятельности индивидуального предпринимателя Тимура Мулюкова, который в настоящее время гастролирует в Магнитогорске Челябинской области с цирком-шапито „Моретти“. Передвижной цирк официально зарегистрирован в городе Салават Республики Башкортостан, имеет лицензию Россельхознадзора», — сообщили в пресс-службе.
В цирке для демонстрации выставлены четыре полярных волка, пума, леопард, три медведя, три собаки-хаски и шесть попугаев ара. Как отметили в ведомстве, животные находятся в прекрасном состоянии и проживают в хороших условиях.
Предварительно были проверены документы цирка, в том числе на корма, которые используются для питания животных. В ходе визита специалисты Управления обследовали помещения для содержания животных, разъяснили, как улучшить эти условия и какие меры следует предпринимать, чтобы животные не болели.
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