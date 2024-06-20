20 июня 2024

В Магнитогорске проверили условия проживания медведей в цирке-шапито из Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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В условиях проживания животных нарушений не выявили
В условиях проживания животных нарушений не выявили Фото:

Специалисты Россельхознадзора проверили условия содержания животных в цирке-шапито «Моретти» из Башкирии, который гастролирует в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства.

«Управление Россельхознадзора провело профилактический визит в отношении деятельности индивидуального предпринимателя Тимура Мулюкова, который в настоящее время гастролирует в Магнитогорске Челябинской области с цирком-шапито „Моретти“. Передвижной цирк официально зарегистрирован в городе Салават Республики Башкортостан, имеет лицензию Россельхознадзора», — сообщили в пресс-службе.

В цирке для демонстрации выставлены четыре полярных волка, пума, леопард, три медведя, три собаки-хаски и шесть попугаев ара. Как отметили в ведомстве, животные находятся в прекрасном состоянии и проживают в хороших условиях.

Предварительно были проверены документы цирка, в том числе на корма, которые используются для питания животных. В ходе визита специалисты Управления обследовали помещения для содержания животных, разъяснили, как улучшить эти условия и какие меры следует предпринимать, чтобы животные не болели.

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Специалисты Россельхознадзора проверили условия содержания животных в цирке-шапито «Моретти» из Башкирии, который гастролирует в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства. «Управление Россельхознадзора провело профилактический визит в отношении деятельности индивидуального предпринимателя Тимура Мулюкова, который в настоящее время гастролирует в Магнитогорске Челябинской области с цирком-шапито „Моретти“. Передвижной цирк официально зарегистрирован в городе Салават Республики Башкортостан, имеет лицензию Россельхознадзора», — сообщили в пресс-службе. В цирке для демонстрации выставлены четыре полярных волка, пума, леопард, три медведя, три собаки-хаски и шесть попугаев ара. Как отметили в ведомстве, животные находятся в прекрасном состоянии и проживают в хороших условиях. Предварительно были проверены документы цирка, в том числе на корма, которые используются для питания животных. В ходе визита специалисты Управления обследовали помещения для содержания животных, разъяснили, как улучшить эти условия и какие меры следует предпринимать, чтобы животные не болели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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