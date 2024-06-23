Губернатор Текслер выразил соболезнования родным погибших в Севастополе

23 июня 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Губернатор назвал бесчеловечным теракт против детей и мирных жителей Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя. Он назвал это теракт бесчеловечным, за которым стоят западные кураторы. «Бесчеловечный в своей жестокости теракт в Севастополе. Еще одно преступление киевского режима и его западных кураторов», — сообщил глава региона. Текслер отметил, что погибли и пострадали ни в чем не повинные люди, в том числе — дети. От имени всех южноуральцев он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками были ранены 124 человека. Пятеро погибло, среди них — трое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя. Он назвал это теракт бесчеловечным, за которым стоят западные кураторы. «Бесчеловечный в своей жестокости теракт в Севастополе. Еще одно преступление киевского режима и его западных кураторов», — сообщил глава региона. Текслер отметил, что погибли и пострадали ни в чем не повинные люди, в том числе — дети. От имени всех южноуральцев он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками были ранены 124 человека. Пятеро погибло, среди них — трое детей.