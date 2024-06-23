Губернатор Текслер выразил соболезнования родным погибших в Севастополе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования семьям погибших при обстреле Севастополя. Он назвал это теракт бесчеловечным, за которым стоят западные кураторы.
«Бесчеловечный в своей жестокости теракт в Севастополе. Еще одно преступление киевского режима и его западных кураторов», — сообщил глава региона.
Текслер отметил, что погибли и пострадали ни в чем не повинные люди, в том числе — дети. От имени всех южноуральцев он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками были ранены 124 человека. Пятеро погибло, среди них — трое детей.
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