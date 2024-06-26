В Пермском крае на месте строительства клуба нашли кости взрослых и ребенка

В селе Путино (Пермский край) строители нашли кости взрослых и ребенка. Останки обнаружили на месте возведения нового клуба.
«В один из дней строитель наткнулся на останки. Это были два черепа взрослых людей и один — ребенка. Гробов и одежд не было, лишь крестик», — пишет 59.ru со ссылкой на строительную компанию «Совар». Уточняется, что после находки стройку приостановили.
По данным издания, на этом месте в 1857 году была построена церковь. В советское время ее снесли и построили клуб, но в 2010 году здание сгорело. Местные жители предполагают, что это могут быть останки староверов. В администрации села изданию пояснили, что кости переданы на экспертизу. Если подтвердится, что это старое церковное захоронение, останки перезахоронят на кладбище.
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