В Пермском крае на месте строительства клуба нашли кости взрослых и ребенка

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В земле нашли кости без гроба
В земле нашли кости без гроба Фото:

В селе Путино (Пермский край) строители нашли кости взрослых и ребенка. Останки обнаружили на месте возведения нового клуба.

«В один из дней строитель наткнулся на останки. Это были два черепа взрослых людей и один — ребенка. Гробов и одежд не было, лишь крестик», — пишет 59.ru со ссылкой на строительную компанию «Совар». Уточняется, что после находки стройку приостановили.

По данным издания, на этом месте в 1857 году была построена церковь. В советское время ее снесли и построили клуб, но в 2010 году здание сгорело. Местные жители предполагают, что это могут быть останки староверов. В администрации села изданию пояснили, что кости переданы на экспертизу. Если подтвердится, что это старое церковное захоронение, останки перезахоронят на кладбище.

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В селе Путино (Пермский край) строители нашли кости взрослых и ребенка. Останки обнаружили на месте возведения нового клуба. «В один из дней строитель наткнулся на останки. Это были два черепа взрослых людей и один — ребенка. Гробов и одежд не было, лишь крестик», — пишет 59.ru со ссылкой на строительную компанию «Совар». Уточняется, что после находки стройку приостановили. По данным издания, на этом месте в 1857 году была построена церковь. В советское время ее снесли и построили клуб, но в 2010 году здание сгорело. Местные жители предполагают, что это могут быть останки староверов. В администрации села изданию пояснили, что кости переданы на экспертизу. Если подтвердится, что это старое церковное захоронение, останки перезахоронят на кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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