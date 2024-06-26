«Паники и животного страха нет»: как протекает жизнь Дербенте после обезглавливания священника

Президент РФ Путин наградил посмертно убитого в Дагестане священника

26 июня 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Служители Махачкалинской епархии продолжают свою работу после теракта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие В Дербенте состоялись похороны священника Николая Котельникова, который был убит на территории своего храма. Отцу Николаю было 66 лет. Президент РФ посмертно наградил священника. URA.RU расскажет, как переживают последствия трагического события свидетели нападения — в материале. Как произошло нападение на церковь Иерей Михаил Лобов, тесть погибшего священника, поделился с РБК подробностями нападения. Он рассказал, что нападавшие сначала обезвредили полицейских, охранявших церковь, а после ворвались внутрь. Один из нападавших почти сразу вошел в дом, где проживал отец Николай с женой. Матушка Валентина, жена священника, не успела закрыть дверь перед злоумышленниками. «Один из них встал с автоматом и на нее направил. Потом отец Николай вышел, он на него [направил] и она [пуля] вот здесь вышла», — говорит иерей Михаил, указывая на нижнюю челюсть и щеку. Затем нападавший нанес священнику ножевое ранение в горло. Жена отца Николая укрылась в комнате на замок. Нападавший поднялся наверх, но не нашел там никого и вернулся вниз. Он попытался открыть дверь комнаты, где скрывалась матушка Валентина, но не стал стрелять. В доме он разбросал пакеты с зажигательной смесью и поджег их, после чего вышел наружу. Злоумышленники попытались проникнуть в дом Лобова, не сумев этого сделать, они направились в храм и подожгли аналой с иконой. Икона, украшенная к празднику Троицы, загорелась, но после ухода нападавших Михаил смог потушить огонь. По его словам, икона была лишь частично обугленной. Памятник трех религий Протоиерей Николай Котельников стал символом православия в Дербенте и послужил прототипом для одной из фигур Памятника дружбе трех религий, установленного в городе. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. В память о священнике жители города начали приносить цветы к памятнику и к воротам церкви Покрова Пресвятой Богородицы после трагического инцидента 23 июня. Протоиерей Николай Котельников было 66 лет, из них почти 45 он служил в Дербенте. Последние годы своей жизни он не мог активно служить из-за последствий инсультов, которые ограничили его способность говорить и передвигаться. Люди, близко знакомые с отцом Николаем, описывают его как чрезвычайно отзывчивого и уважаемого среди прихожан. Иерей Михаил Лобов отметил, что протоиерей всегда относился к людям с радостью и уважением. Заместитель мэра Дербента Видади Зейналов выразил глубокую скорбь по поводу кончины священнослужителя. Как прошли похороны убитого священника Протоиерей Николай Котельников был похоронен 26 июня у стен церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где он многие годы нес свою службу. Церемония отпевания собрала множество людей, заполнившие храм до отказа. С утра и в течение всего дня окрестности храма находились под строгой охраной силовых структур. На прощание с отцом Николаем пришли многие высокопоставленные гости, включая временно исполняющего обязанности главы Дербента Ахмеда Кулиева и депутата Госдумы Хизри Абакарова. Перед захоронением слово взял глава Махачкалинской епархии архиепископ Варлаам, который выразил глубокую скорбь по поводу утраты. Он также передал соболезнования от патриарха Кирилла. Представители различных религиозных общин Дагестана выразили свои соболезнования в связи с кончиной священника. Имам Мухаммадтагир Ахмедов подчеркнул единство и мирное сосуществование всех верующих в республике, осуждая теракты и призывая к милосердию. Представители иудейской общины, министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, а также другие значимые личности также выразили свои слова поддержки и утешения. Как сейчас живет православная община Дагестана Служители Махачкалинской епархии, к которой принадлежит и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, продолжают свою работу, не поддаваясь страху, сообщил в беседе с РБК иеромонах Иоанн Анисимов. Он подчеркнул, что, несмотря на боль от утраты близкого человека, в сообществе нет паники, и в храмах чувствуют себя в безопасности. Иеромонах Иоанн напомнил о трагических событиях, которые пережила Русская Православная Церковь в 2018 году, когда произошли нападения на храмы в Кизляре и Грозном. «К сожалению, для нас это не ново», — отметил он. Иеромонах также привел слова муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, который осудил акты насилия и призвал к единству. Вице-мэр Дербента Видади Зейналов выразил уверенность в крепости межконфессиональных отношений в городе, подчеркивая долгую историю мирного сосуществования различных религиозных общин. Он также заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане не увенчаются успехом, ссылаясь на прочность общественного единства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дербенте состоялись похороны священника Николая Котельникова, который был убит на территории своего храма. Отцу Николаю было 66 лет. Президент РФ посмертно наградил священника. URA.RU расскажет, как переживают последствия трагического события свидетели нападения — в материале. Иерей Михаил Лобов, тесть погибшего священника, поделился с РБК подробностями нападения. Он рассказал, что нападавшие сначала обезвредили полицейских, охранявших церковь, а после ворвались внутрь. Один из нападавших почти сразу вошел в дом, где проживал отец Николай с женой. Матушка Валентина, жена священника, не успела закрыть дверь перед злоумышленниками. «Один из них встал с автоматом и на нее направил. Потом отец Николай вышел, он на него [направил] и она [пуля] вот здесь вышла», — говорит иерей Михаил, указывая на нижнюю челюсть и щеку. Затем нападавший нанес священнику ножевое ранение в горло. Жена отца Николая укрылась в комнате на замок. Нападавший поднялся наверх, но не нашел там никого и вернулся вниз. Он попытался открыть дверь комнаты, где скрывалась матушка Валентина, но не стал стрелять. В доме он разбросал пакеты с зажигательной смесью и поджег их, после чего вышел наружу. Злоумышленники попытались проникнуть в дом Лобова, не сумев этого сделать, они направились в храм и подожгли аналой с иконой. Икона, украшенная к празднику Троицы, загорелась, но после ухода нападавших Михаил смог потушить огонь. По его словам, икона была лишь частично обугленной. Протоиерей Николай Котельников стал символом православия в Дербенте и послужил прототипом для одной из фигур Памятника дружбе трех религий, установленного в городе. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. В память о священнике жители города начали приносить цветы к памятнику и к воротам церкви Покрова Пресвятой Богородицы после трагического инцидента 23 июня. Протоиерей Николай Котельников было 66 лет, из них почти 45 он служил в Дербенте. Последние годы своей жизни он не мог активно служить из-за последствий инсультов, которые ограничили его способность говорить и передвигаться. Люди, близко знакомые с отцом Николаем, описывают его как чрезвычайно отзывчивого и уважаемого среди прихожан. Иерей Михаил Лобов отметил, что протоиерей всегда относился к людям с радостью и уважением. Заместитель мэра Дербента Видади Зейналов выразил глубокую скорбь по поводу кончины священнослужителя. Протоиерей Николай Котельников был похоронен 26 июня у стен церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где он многие годы нес свою службу. Церемония отпевания собрала множество людей, заполнившие храм до отказа. С утра и в течение всего дня окрестности храма находились под строгой охраной силовых структур. На прощание с отцом Николаем пришли многие высокопоставленные гости, включая временно исполняющего обязанности главы Дербента Ахмеда Кулиева и депутата Госдумы Хизри Абакарова. Перед захоронением слово взял глава Махачкалинской епархии архиепископ Варлаам, который выразил глубокую скорбь по поводу утраты. Он также передал соболезнования от патриарха Кирилла. Представители различных религиозных общин Дагестана выразили свои соболезнования в связи с кончиной священника. Имам Мухаммадтагир Ахмедов подчеркнул единство и мирное сосуществование всех верующих в республике, осуждая теракты и призывая к милосердию. Представители иудейской общины, министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, а также другие значимые личности также выразили свои слова поддержки и утешения. Служители Махачкалинской епархии, к которой принадлежит и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, продолжают свою работу, не поддаваясь страху, сообщил в беседе с РБК иеромонах Иоанн Анисимов. Он подчеркнул, что, несмотря на боль от утраты близкого человека, в сообществе нет паники, и в храмах чувствуют себя в безопасности. Иеромонах Иоанн напомнил о трагических событиях, которые пережила Русская Православная Церковь в 2018 году, когда произошли нападения на храмы в Кизляре и Грозном. «К сожалению, для нас это не ново», — отметил он. Иеромонах также привел слова муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, который осудил акты насилия и призвал к единству. Вице-мэр Дербента Видади Зейналов выразил уверенность в крепости межконфессиональных отношений в городе, подчеркивая долгую историю мирного сосуществования различных религиозных общин. Он также заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане не увенчаются успехом, ссылаясь на прочность общественного единства.