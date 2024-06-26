В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края Василий Головин

Церемония прощания с бойцом намечена на 27 июня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации России на Украине погиб боец из Прикамья Василий Головин. Об этом сообщила мэрия Кудымкарского округа.
«Администрация округа выражает соболезнования родным и близким нашего земляка Василия Головина. Уроженец деревни Нестерова Кудымкарского района погиб в ходе проведения специальной военной операции», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим будет проведено 27 июня в доме культуры села Самково. Митинг начнется в 12:00.
Боец из Прикамья погиб на передовой
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