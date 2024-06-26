26 июня 2024

В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края Василий Головин

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Церемония прощания с бойцом намечена на 27 июня
Церемония прощания с бойцом намечена на 27 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации России на Украине погиб боец из Прикамья Василий Головин. Об этом сообщила мэрия Кудымкарского округа.

«Администрация округа выражает соболезнования родным и близким нашего земляка Василия Головина. Уроженец деревни Нестерова Кудымкарского района погиб в ходе проведения специальной военной операции», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим будет проведено 27 июня в доме культуры села Самково. Митинг начнется в 12:00.

Боец из Прикамья погиб на передовой
Боец из Прикамья погиб на передовой
Фото:

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В ходе спецоперации России на Украине погиб боец из Прикамья Василий Головин. Об этом сообщила мэрия Кудымкарского округа. «Администрация округа выражает соболезнования родным и близким нашего земляка Василия Головина. Уроженец деревни Нестерова Кудымкарского района погиб в ходе проведения специальной военной операции», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим будет проведено 27 июня в доме культуры села Самково. Митинг начнется в 12:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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