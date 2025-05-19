Группировка «Север» отразила массированную атаку ВСУ в районе курского Теткино

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ВС РФ отразили две атаки ВСУ на направлении Атинское - Теткино
ВС РФ отразили две атаки ВСУ на направлении Атинское - Теткино Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Группировка войск «Север» отразила массированную атаку украинской армии в районе Теткино Курской области. Противник задействовал десятки штурмовых подразделений и семь единиц бронетехники, также он несколько раз пытался проникнуть на российскую территорию диверсионно-разведывательными группами на смежных участках. Об этом сообщили военные telegram-каналы. 

«Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино.<...> Северяне отразили атаку, уничтожив фактически всю живую силу и технику противника, участвовавшую в провокациях», — передает telegram-канал «Северный Ветер», связанный с российской группировкой «Север».

Отмечается, что первая атака произошла в первой половине дня на участке Атинское — Теткино. ВСУ в составе бойцов 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар» (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ), при поддержке инженерной машины разграждения (ИМР), пытались прорваться к Теткино на двух боевых машинах пехоты и четырех квадроциклах. Российские операторы дронов ударили по наступающим силам, уничтожив ИМР, квадроциклы и одну из БМП. По штурмовым группам украинских бойцов также был нанесен комплексный огневой удар. Из 30 военных ВСУ 28 были ликвидированы вблизи госграницы. Двое оставшихся бойцов предприняли попытку отхода вместе с экипажем второй БМП к западной окраине Атинского, однако там бронемашину поразил барражирующий боеприпас.

Во второй половине дня командование ВСУ направило к Теткино вторую штурмовую группу на трех квадроциклах. Два из них, вместе с находившимися на борту военными, были уничтожены в результате огневого воздействия. Два бойца противника на третьем квадроцикле отступили вглубь подконтрольной Украине территории. В результате действий ВС РФ атака была полностью отражена. 

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Группировка войск «Север» отразила массированную атаку украинской армии в районе Теткино Курской области. Противник задействовал десятки штурмовых подразделений и семь единиц бронетехники, также он несколько раз пытался проникнуть на российскую территорию диверсионно-разведывательными группами на смежных участках. Об этом сообщили военные telegram-каналы.  «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино.<...> Северяне отразили атаку, уничтожив фактически всю живую силу и технику противника, участвовавшую в провокациях», — передает telegram-канал «Северный Ветер», связанный с российской группировкой «Север». Отмечается, что первая атака произошла в первой половине дня на участке Атинское — Теткино. ВСУ в составе бойцов 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар» (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ), при поддержке инженерной машины разграждения (ИМР), пытались прорваться к Теткино на двух боевых машинах пехоты и четырех квадроциклах. Российские операторы дронов ударили по наступающим силам, уничтожив ИМР, квадроциклы и одну из БМП. По штурмовым группам украинских бойцов также был нанесен комплексный огневой удар. Из 30 военных ВСУ 28 были ликвидированы вблизи госграницы. Двое оставшихся бойцов предприняли попытку отхода вместе с экипажем второй БМП к западной окраине Атинского, однако там бронемашину поразил барражирующий боеприпас. Во второй половине дня командование ВСУ направило к Теткино вторую штурмовую группу на трех квадроциклах. Два из них, вместе с находившимися на борту военными, были уничтожены в результате огневого воздействия. Два бойца противника на третьем квадроцикле отступили вглубь подконтрольной Украине территории. В результате действий ВС РФ атака была полностью отражена. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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