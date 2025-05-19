Как можно накопить с пенсии

Экономист Ахмадуллина: главный принцип в накоплении с пенсии — регулярность
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Россияне могут накопить с пенсии до 32 тысяч рублей в год, заявила Ахмадуллина
Россияне могут накопить с пенсии до 32 тысяч рублей в год, заявила Ахмадуллина Фото:

Россияне могут ежегодно получать до 32 тысяч рублей, если будут ежемесячно откладывать по 10% от своей пенсии. Основной принцип успешного накопления заключается в регулярности, сообщила кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Если придерживаться простых шагов, то в конце года можно получить тринадцатую пенсию. Главный принцип в накоплении — это регулярность. Даже при ограниченном доходе важно откладывать от 5 до 10% от пенсии каждый месяц — это 1250–2500 рублей в месяц или 16 150 рублей и 32 300 рублей в год. Лучше делать это сразу после получения пенсии, а не по остаточному принципу», — заявила Ахмадуллина. Ее слова передает «Газета.Ru»

По словам эксперта, копить деньги можно как на пополняемом банковском депозите с последующим продлением срока, так и на накопительном счете. Ирина Ахмадуллина также отметила, что в некоторых банках процентные ставки по накопительным счетам достигают 16% годовых.

В России с 1 августа планируется еще одно повышение пенсионных выплат. Индексация коснется граждан, продолжающих работать после выхода на пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что пенсионеры могут получить до трех баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). 

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Россияне могут ежегодно получать до 32 тысяч рублей, если будут ежемесячно откладывать по 10% от своей пенсии. Основной принцип успешного накопления заключается в регулярности, сообщила кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина. «Если придерживаться простых шагов, то в конце года можно получить тринадцатую пенсию. Главный принцип в накоплении — это регулярность. Даже при ограниченном доходе важно откладывать от 5 до 10% от пенсии каждый месяц — это 1250–2500 рублей в месяц или 16 150 рублей и 32 300 рублей в год. Лучше делать это сразу после получения пенсии, а не по остаточному принципу», — заявила Ахмадуллина. Ее слова передает «Газета.Ru».  По словам эксперта, копить деньги можно как на пополняемом банковском депозите с последующим продлением срока, так и на накопительном счете. Ирина Ахмадуллина также отметила, что в некоторых банках процентные ставки по накопительным счетам достигают 16% годовых. В России с 1 августа планируется еще одно повышение пенсионных выплат. Индексация коснется граждан, продолжающих работать после выхода на пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что пенсионеры могут получить до трех баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). 
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© Служба новостей «URA.RU»
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