Как можно накопить с пенсии

Россияне могут ежегодно получать до 32 тысяч рублей, если будут ежемесячно откладывать по 10% от своей пенсии. Основной принцип успешного накопления заключается в регулярности, сообщила кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.
«Если придерживаться простых шагов, то в конце года можно получить тринадцатую пенсию. Главный принцип в накоплении — это регулярность. Даже при ограниченном доходе важно откладывать от 5 до 10% от пенсии каждый месяц — это 1250–2500 рублей в месяц или 16 150 рублей и 32 300 рублей в год. Лучше делать это сразу после получения пенсии, а не по остаточному принципу», — заявила Ахмадуллина. Ее слова передает «Газета.Ru».
По словам эксперта, копить деньги можно как на пополняемом банковском депозите с последующим продлением срока, так и на накопительном счете. Ирина Ахмадуллина также отметила, что в некоторых банках процентные ставки по накопительным счетам достигают 16% годовых.
В России с 1 августа планируется еще одно повышение пенсионных выплат. Индексация коснется граждан, продолжающих работать после выхода на пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что пенсионеры могут получить до трех баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
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