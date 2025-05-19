Почти 90% популярных в России приложений имеют уязвимости

Эксперты в области кибербезопасности выявили почти 30 тысяч уязвимостей в наиболее востребованных среди российских пользователей мобильных приложениях. В частности, самыми уязвимыми оказались цифровые, медицинские и банковские серверы. За последний год число критических угроз увеличилось в четыре раза. Об этом говорится в результатах ежегодного исследования безопасности мобильных приложений компании AppSec Solutions.
«88,6% приложений содержат уязвимости „критического“ или „высокого“ уровня, что говорит о растущей опасности хакерских атак на мобильные приложения», — говорится в данных AppSec Solutions, информацию передает «Коммерсант». Отмечается, что было выявлено свыше 30 тысяч уязвимостей.
Отмечается, что в рамках исследования были проанализированы более 1,6 тысячи приложений, многие из которых входят в топ-100 самых скачиваемых в 18 тематических категориях на платформе Android. Так, в 2024 году наибольшее число обнаруженных уязвимостей пришлось на приложения из категории «Медицинские сервисы», однако большинство выявленных проблем в них не является критическими. Второе место заняли приложения, относящиеся к категории «Цифровые сервисы», включающей решения телекоммуникационных операторов, почтовых провайдеров, а также платформы для проведения вебинаров и конференций. В AppSec Solutions отметили, что из-за разнообразия приложений этой группы вопросы безопасности зачастую остаются без должного внимания со стороны разработчиков, что приводит к большому количеству недочетов. При этом уязвимости наиболее часто фиксируются в банковских приложениях.
Как пояснил руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов, наличие уязвимостей может угрожать конфиденциальности данных, целостности и доступности сервисов. Несвоевременное устранение обнаруженных проблем способно привести к несанкционированному доступу к личной информации пользователей, использованию приложений для атак и хищению денег.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что в России мошенники научились использовать уязвимость в сервисах Google для рассылки фишинговых писем от имени компании. Письмо приходит с адреса no-reply@google.com, а адрес фишингового сайта в нем замаскирован под sites.google.com.
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