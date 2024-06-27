«Дочка» «Газпрома» продает кирпичный завод в ХМАО с дисконтом

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО) со скидкой в четыре миллиона рублей. Организатор торгов сообщил агентству, что начальная цена предприятия на торгах — 32 миллиона рублей.
«ООО „Газпром трансгаз Югорск“ выставило на торги асфальтобетонный завод в Югорске. Начальная цена на аукционе — 32 827 500 рублей, в прошлом году его пытались продать за 36,5 миллиона рублей», — сообщил URA.RU представитель электронной торговой площадки.
Производственные помещения продают вместе с оборудованием для изготовления смеси и хранения стройматериалов. Заявки принимают до 4 июля 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» решила продать свой асфальтобетонный завод в Югорске. Продавец просил за имущество 36 475 000 рублей.
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