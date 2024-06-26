26 июня 2024

Цены на такси в Перми растут быстрее, чем в России

Поездки на такси в Пермском крае выросли в цене на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на услуги такси также растет
Спрос на услуги такси также растет Фото:

По подсчетам аналитиков сервиса «Чек Индекс» средняя стоимость поездки на такси в Пермском крае за год выросла на 11%. Повышение цен в Прикамье идет быстрее, чем в среднем по России.

«В Пермском крае средний чек на поездку в такси вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 441 руб. Рост цены на поездку оказался выше, чем в среднем по России и ПФО», -сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс». В России средний чек вырос на 9% и составил 498 рублей, а в ПФО — на 10% до 404 рублей.

Рост цен не останавливает спрос. Он за год в Пермском крае повысился на 6%. Ранее сообщалось, что большинство таксистов, которые используют агрегатор «Яндекс.Такси» в Перми, работают нелегально

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По подсчетам аналитиков сервиса «Чек Индекс» средняя стоимость поездки на такси в Пермском крае за год выросла на 11%. Повышение цен в Прикамье идет быстрее, чем в среднем по России. «В Пермском крае средний чек на поездку в такси вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 441 руб. Рост цены на поездку оказался выше, чем в среднем по России и ПФО», -сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс». В России средний чек вырос на 9% и составил 498 рублей, а в ПФО — на 10% до 404 рублей. Рост цен не останавливает спрос. Он за год в Пермском крае повысился на 6%. Ранее сообщалось, что большинство таксистов, которые используют агрегатор «Яндекс.Такси» в Перми, работают нелегально. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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