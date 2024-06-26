Цены на такси в Перми растут быстрее, чем в России

По подсчетам аналитиков сервиса «Чек Индекс» средняя стоимость поездки на такси в Пермском крае за год выросла на 11%. Повышение цен в Прикамье идет быстрее, чем в среднем по России.
«В Пермском крае средний чек на поездку в такси вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 441 руб. Рост цены на поездку оказался выше, чем в среднем по России и ПФО», -сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс». В России средний чек вырос на 9% и составил 498 рублей, а в ПФО — на 10% до 404 рублей.
Рост цен не останавливает спрос. Он за год в Пермском крае повысился на 6%. Ранее сообщалось, что большинство таксистов, которые используют агрегатор «Яндекс.Такси» в Перми, работают нелегально.
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