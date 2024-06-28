Над РФ сбито более полутысячи беспилотников за неделю

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За неделю ВС РФ сбили 589 беспилотников, пишет Минобороны РФ
За неделю ВС РФ сбили 589 беспилотников, пишет Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО за неделю в небе над страной сбили 589 украинских беспилотников, два самолета МиГ-29 и другая боевая техника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов», — передает ведомство. Кроме того, было сбито восемь американских зенитных управляемых ракет Patriot, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, противорадиолокационная ракета HARM и 61 реактивный снаряд HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе в Тамбовской области. Пожар был локализован с помощью сил Главного управления МЧС России по региону, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами. Однако, несмотря на удары украинской армии, ВС РФ продолжают наступать в Яснобродовке и к Покровску от Авдеевки. На покровском направлении боевики уже получили поражение, понесли потери среди живой силы и бросили свои позиции, передает «Царьград». 

Кроме того, 28 июня ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР. Его взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Также было нанесено поражение живой силе и боевой технике ВСУ, пишет 360.ru.

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Российские средства ПВО за неделю в небе над страной сбили 589 украинских беспилотников, два самолета МиГ-29 и другая боевая техника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов», — передает ведомство. Кроме того, было сбито восемь американских зенитных управляемых ракет Patriot, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, противорадиолокационная ракета HARM и 61 реактивный снаряд HIMARS. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе в Тамбовской области. Пожар был локализован с помощью сил Главного управления МЧС России по региону, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами. Однако, несмотря на удары украинской армии, ВС РФ продолжают наступать в Яснобродовке и к Покровску от Авдеевки. На покровском направлении боевики уже получили поражение, понесли потери среди живой силы и бросили свои позиции, передает «Царьград».  Кроме того, 28 июня ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР. Его взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Также было нанесено поражение живой силе и боевой технике ВСУ, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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