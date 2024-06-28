Екатеринбуржцы устроили массовую драку в метро после «Ночи музыки»

Екатеринбуржцы в ночь на 29 июня устроили массовую драку в вагоне метро, возвращаясь домой после фестиваля «Ночь музыки». Силовики задержали дебоширов на станции Уралмаш, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Инцидент произошел около 02:00 перед окончанием работы метро. При помощи экстренной связи с машинистом пассажиры сообщили о драке в одном из вагонов. На станции Уралмаш сотрудники отдела полиции на метрополитене задержали всех участников конфликта», — следует из сообщения.
В ходе потасовки никто из пассажиров серьезных травм не получил. Участников конфликта привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!