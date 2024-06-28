28 июня 2024

Екатеринбуржцы устроили массовую драку в метро после «Ночи музыки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Силовики задержали всех участников драки Фото:

Екатеринбуржцы в ночь на 29 июня устроили массовую драку в вагоне метро, возвращаясь домой после фестиваля «Ночь музыки». Силовики задержали дебоширов на станции Уралмаш, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Инцидент произошел около 02:00 перед окончанием работы метро. При помощи экстренной связи с машинистом пассажиры сообщили о драке в одном из вагонов. На станции Уралмаш сотрудники отдела полиции на метрополитене задержали всех участников конфликта», — следует из сообщения.

В ходе потасовки никто из пассажиров серьезных травм не получил. Участников конфликта привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Екатеринбуржцы в ночь на 29 июня устроили массовую драку в вагоне метро, возвращаясь домой после фестиваля «Ночь музыки». Силовики задержали дебоширов на станции Уралмаш, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Инцидент произошел около 02:00 перед окончанием работы метро. При помощи экстренной связи с машинистом пассажиры сообщили о драке в одном из вагонов. На станции Уралмаш сотрудники отдела полиции на метрополитене задержали всех участников конфликта», — следует из сообщения. В ходе потасовки никто из пассажиров серьезных травм не получил. Участников конфликта привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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