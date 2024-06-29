29 июня 2024

NBC: участие Байдена в выборах будет зависеть от одного человека в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение об участии в выборах Байдена будет зависеть от его супруги
Решение об участии в выборах Байдена будет зависеть от его супруги Фото:

Президент США Джо Байден примет решение о дальнейшем участии в предвыборной гонке после того, как пообщается с семьей, а именно со своей супругой. По мнению источников, знакомых с ситуацией, только первая леди имеет влияние на американского лидера.

«Единственный человек, который имеет на него [Джо Байдена] абсолютное влияние — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен — курс будет изменен», — передает сообщение от источника об участии президента в предвыборной гонке телеканал NBC. Он добавил, что лица, принимающие решение в этом вопросе — это Байден и его жена.

Прошедшие предвыборные дебаты между Байденом и Трампом стали для нынешнего президента США провальными, передает телеканал 360. После американский лидер заявил своей супруге Джилл, что чувствовал себя плохо и не понимает, что с ним происходило. В итоге демократическая партия США собирается выбрать вместо Байдена другого кандидата на предстоящих президентских выборах.

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Президент США Джо Байден примет решение о дальнейшем участии в предвыборной гонке после того, как пообщается с семьей, а именно со своей супругой. По мнению источников, знакомых с ситуацией, только первая леди имеет влияние на американского лидера. «Единственный человек, который имеет на него [Джо Байдена] абсолютное влияние — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен — курс будет изменен», — передает сообщение от источника об участии президента в предвыборной гонке телеканал NBC. Он добавил, что лица, принимающие решение в этом вопросе — это Байден и его жена. Прошедшие предвыборные дебаты между Байденом и Трампом стали для нынешнего президента США провальными, передает телеканал 360. После американский лидер заявил своей супруге Джилл, что чувствовал себя плохо и не понимает, что с ним происходило. В итоге демократическая партия США собирается выбрать вместо Байдена другого кандидата на предстоящих президентских выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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