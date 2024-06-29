NBC: участие Байдена в выборах будет зависеть от одного человека в США

Президент США Джо Байден примет решение о дальнейшем участии в предвыборной гонке после того, как пообщается с семьей, а именно со своей супругой. По мнению источников, знакомых с ситуацией, только первая леди имеет влияние на американского лидера.
«Единственный человек, который имеет на него [Джо Байдена] абсолютное влияние — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен — курс будет изменен», — передает сообщение от источника об участии президента в предвыборной гонке телеканал NBC. Он добавил, что лица, принимающие решение в этом вопросе — это Байден и его жена.
Прошедшие предвыборные дебаты между Байденом и Трампом стали для нынешнего президента США провальными, передает телеканал 360. После американский лидер заявил своей супруге Джилл, что чувствовал себя плохо и не понимает, что с ним происходило. В итоге демократическая партия США собирается выбрать вместо Байдена другого кандидата на предстоящих президентских выборах.
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