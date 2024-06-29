Байден заявил супруге, что не знал, что происходило с ним на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден после дебатов со своим главным конкурентом на предстоящих выборах Дональдом Трампом заявил своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимает, что там произошло. Слова американской первой леди приводит издание Bloomberg.
«После вчерашних дебатов он сказал: „Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я чувствовал себя не очень хорошо“. И я сказала: „Послушай, Джо, мы не собираемся позволять 90 минутам определять четыре года, которые ты был президентом“», — поделилась первая леди с изданием.
Даже сторонники признали выступление действующего президента США на предвыборных дебатах провальным, передает телеканал 360. Речь политика периодически прерывалась, и он не мог закончить мысль по некоторым вопросам. Политолог-американист Константин Блохин считает, что, несмотря на поражение на дебатах, менять Байдена на кого-то другого за четыре месяца до выборов Демпартия США не будет. Свою позицию он озвучил в интервью изданию Царьград.
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