02 июля 2024

Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS

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Контракт на производство ракет заключен на сумму 226 миллионов долларов Фото:
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Министерство обороны США заключило крупный контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS на сумму более 226 миллионов долларов, который включает поставки для Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS», — уточняется в официальном заявлении ведомства. В Пентагоне отметили, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.

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Министерство обороны США заключило крупный контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS на сумму более 226 миллионов долларов, который включает поставки для Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. «Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS», — уточняется в официальном заявлении ведомства. В Пентагоне отметили, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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