Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS

Контракт на производство ракет заключен на сумму 226 миллионов долларов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министерство обороны США заключило крупный контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS на сумму более 226 миллионов долларов, который включает поставки для Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
«Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS», — уточняется в официальном заявлении ведомства. В Пентагоне отметили, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
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