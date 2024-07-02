Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS

03 июля 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

Контракт на производство ракет заключен на сумму 226 миллионов долларов Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны США заключило крупный контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS на сумму более 226 миллионов долларов, который включает поставки для Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. «Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS», — уточняется в официальном заявлении ведомства. В Пентагоне отметили, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны США заключило крупный контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS на сумму более 226 миллионов долларов, который включает поставки для Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. «Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS», — уточняется в официальном заявлении ведомства. В Пентагоне отметили, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.