Крупный пожар в промзоне Березовского локализовали. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте пожара развернули оперативный штаб
На месте пожара развернули оперативный штаб Фото:

Спасатели локализовали крупный пожар в промышленной зоне Ленинского района Березовского (Свердловская область). Сейчас они тушат огонь на площади 2000 квадратных метров, сообщили URA.RU в МЧС.

«Была организована эвакуация из административного здания по соседству, пострадавших в результате пожара нет. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров», — рассказал один из пожарных корреспонденту, также работающему на месте происшествия. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8. 

Как ранее сообщало URA.RU, в промзоне горит несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Очевидцы рассказывали, что слышали взрывы. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.

К тушению огня привлекали вертолет МИ-8
К тушению огня привлекали вертолет МИ-8
Фото:
Так сейчас выглядит место пожара
Так сейчас выглядит место пожара
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели локализовали крупный пожар в промышленной зоне Ленинского района Березовского (Свердловская область). Сейчас они тушат огонь на площади 2000 квадратных метров, сообщили URA.RU в МЧС. «Была организована эвакуация из административного здания по соседству, пострадавших в результате пожара нет. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров», — рассказал один из пожарных корреспонденту, также работающему на месте происшествия. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.  Как ранее сообщало URA.RU, в промзоне горит несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Очевидцы рассказывали, что слышали взрывы. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...