Спасатели локализовали крупный пожар в промышленной зоне Ленинского района Березовского (Свердловская область). Сейчас они тушат огонь на площади 2000 квадратных метров, сообщили URA.RU в МЧС.
«Была организована эвакуация из административного здания по соседству, пострадавших в результате пожара нет. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров», — рассказал один из пожарных корреспонденту, также работающему на месте происшествия. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8.
Как ранее сообщало URA.RU, в промзоне горит несколько предприятий, в том числе по производству химической продукции и металлоконструкций. Очевидцы рассказывали, что слышали взрывы. Всю информацию о происшествии URA.RU собирает в режиме онлайн.
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