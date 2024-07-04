Бывшего мэра Златоуста (Челябинская область) Максима Пекарского местные депутаты заподозрили в разбазаривании бывшего оборонного завода «Булат». Как URA.RU заявил вице-спикер горсобрания Марат Сафиев, обращение просьбой разобраться направлено главе СКР Александру Бастрыкину. Письмо направлено и по другим адресам.
«Обратились к главе следственного комитета с просьбой разобраться. Письмо подписала группа из четырех депутатов. Кроме меня, это Гамалетдин Агзамов, Виктор Рощупкин и Максим Рудаков», — сказал URA.RU Сафиев.
В обращении, которое имеется в распоряжении URA.RU, речь идет о растрате муниципального имущества бывшего завода, позднее сданного на металлолом. Стоимость активов составила 12 млн рублей. Речь идет о цехах «Булата», которые город смог получить из федеральной в муниципальную собственность. Подписанты указали, что депутаты на протяжении пяти лет просили об этом президента РФ Владимира Путина и ФСБ России. Когда в феврале 2022 года местная Контрольно-счетная палата провела проверку, было установлено хищение активов.
«Как установило следствие, Пекарским Максимом Борисовичем, на тот момент главой Златоуста, было передано 36 объектов в хозведение МБУ „Благоустройство“. Максим Борисович присутствовал при распиле муниципального имущества», — отмечено в письме депутатов.
По словам обратившихся, проверка выявила, что часть конструкций цехов разобрана и похищена. Сюда относятся третий и четвертый корпуса цеха экскаваторного производства общей площадью 14,312 тысячи кв метров. Фрагмент здания разобран, крыша и железобетонные перекрытия отсутствуют. В бывшем цехе № 12 разобраны металлические конструкции, по которым проходил газопровод среднего давления. Демонтаж стал причиной аварийного состояния коммуникации. В мэрии подсчитали, что на восстановление потребуется 50 млн рублей.
«Как глава, Пекарский обязан был контролировать ситуацию, следить за сохранностью имущества. Объект должен был стать технопарком, но вместо этого утерян. В то время как в стране идет подъем предприятий ОПК, в Златоусте в прошлом один из крупнейших заводов находится в плачевном состоянии», — заявил URA.RU Рощупкин.
Под следствие попали ответственные лица муниципалитета. На скамье подсудимых находится бывший заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Владимир Горбунов. В апреле 2023 года он был задержан вместе с экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» Антоном Нагаевым. Горбунова обвинили в краже 500 тонн металла. Год назад весной депутаты выезжали на место работы аварийного газопровода. Они опасаются взрыва газа. Ситуация остается критичной до сих пор.
Депутат Гамалетдин Агзамов уточнил URA.RU, что обращение о хищениях направлено по четырем адресам. Также письма ушли в приемную Путина, к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву и директору ФСБ Александру Бортникову.
При подготовке URA.RU пыталось получить комментарий Пекарского. Однако телефон не работает, на СМС-сообщение экс-мэр не ответил. В случае реакции комментарий будет опубликован.
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