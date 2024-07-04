В Екатеринбурге на улице Ляпустина вечером 4 июля в пятиэтажном здании загорелся электрощит. До прибытия пожарников эвакуировались 15 человек, еще шестерых спасли сотрудники МЧС с помощью спецмасок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади один кв. м поврежден электрощит на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома… Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, в том числе два ребёнка», — говорится на сайте ведомства.
На тушение пожара прибыли семь сотрудников МЧС и три спецмашины. Открытое горение удалось ликвидировать через 11 минут после появления информации о пожаре.
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