04 июля 2024

Из горящего здания в Екатеринбурге эвакуировался 21 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС вывели из горящего здание шесть человек (архивное фото)
МЧС вывели из горящего здание шесть человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Ляпустина вечером 4 июля в пятиэтажном здании загорелся электрощит. До прибытия пожарников эвакуировались 15 человек, еще шестерых спасли сотрудники МЧС с помощью спецмасок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади один кв. м поврежден электрощит на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома… Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, в том числе два ребёнка», — говорится на сайте ведомства.

На тушение пожара прибыли семь сотрудников МЧС и три спецмашины. Открытое горение удалось ликвидировать через 11 минут после появления информации о пожаре.

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В Екатеринбурге на улице Ляпустина вечером 4 июля в пятиэтажном здании загорелся электрощит. До прибытия пожарников эвакуировались 15 человек, еще шестерых спасли сотрудники МЧС с помощью спецмасок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади один кв. м поврежден электрощит на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома… Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, в том числе два ребёнка», — говорится на сайте ведомства. На тушение пожара прибыли семь сотрудников МЧС и три спецмашины. Открытое горение удалось ликвидировать через 11 минут после появления информации о пожаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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