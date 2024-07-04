Суд отправил в колонию екатеринбуржца, убившего сокамерника в СИЗО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Денис Галияхметова к восьми годам лишения свободы за убийство сокамерника в СИЗО. По совокупности с прошлым приговором, Галияхметов осужден на десять лет колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Галияхметов признан виновным. Суд назначил ему восемь лет колонии, в совокупности с предыдущим приговором, в местах лишения свободы он будет находиться десять лет», — сообщили в суде.
Убийство произошло 5 ноября 2023 года в камере екатеринбургского СИЗО-1. Галияхметов, который ожидал апелляции на свой приговор, забил насмерть сокамерника Георгия Корюкова. Тот попал в изолятор, потому что жестоко избил прохожего на улице.
Погибший якобы вел себя неадекватно. До этого его несколько раз селили в разные камеры, но он нигде не приживался. Мужчина стоял на учете у психиатра и получил инвалидность.
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