У челябинца через суд изъяли десять земельных участков

В Уйском районе (Челябинская область) у жителя изъяли 10 неиспользуемых земельных участков сельхозназначения. Как URA.RU 5 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, общая площадь недвижимости составила 58,3 га.
«По решению Уйского райсуда изъято 10 земельных участков общей площадью 58,3 га. Принадлежавшее гражданину имущество располагается недалеко от поселка Глазуновка. Участки не использовались по назначению „, — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
В апреле 2024 года Россельхознадзор подготовил материалы в отношении собственника и передал их в минсельхоз региона. В результате было инициировано судебное рассмотрение вопроса об изъятии.
Первоначально выездное обследование участков прошло в июне 2023 года. Собственник получил предостережение из-за нарушения земельного законодательства. Однако к августу изменений к лучшему не последовало, что привело в ноябре к административной ответственности и последующему изъятию земли.
В регионе начал применяться ускоренный порядок изъятий. Целью является возврат активов в сельскохозяйственный оборот.
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