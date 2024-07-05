Бастрыкину доложат об отсутствии воды в Каменске-Уральском

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о проверке информации об отсутствии водоснабжения в частном секторе Каменска-Уральского (Свердловская область). Жители, проживающие на улице Степана Разина, вынуждены покупать воду в магазинах, так как в районе нет доступных питьевых источников, сообщает пресс-служба СКР.
«В СМИ и социальной сети сообщается о длительном непринятии мер к обеспечению жителей частного сектора на улице Степана Разина в городе Каменске-Уральском Свердловской области водоснабжением… Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в telegram-канале ведомства.
По факту инцидента СУ СК России по Свердловской области начата процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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