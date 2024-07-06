Песков предсказал перегруженную событиями неделю для Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал насыщенную событиями неделю для Кремля в связи с предстоящим визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди. По его словам, визит индийского политика будет полноформатным и значимым для российско-индийских отношений.
«Уже официально объявлено, что к нам едет премьер-министр Индии <...> очевидно, что несколько дней будут богаты событиями, если не сказать перегруженными», — заявил Песков. Он также ожидает, что визит Моди будет богат на события и переговоры, отражающие стратегическое партнерство двух стран. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Беседа опубликована в telegram-канале журналиста.
Песков отметил, что визит Моди будет «полноформатным» и «столь значимым для российско-индийских отношений», учитывая уровень стратегического партнерства и объем торгово-экономического сотрудничества между странами. Ожидается, что переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составе делегаций.
Ранее сообщалось, что визит премьер-министра Индии в Москву находится уже в финальной стадии подготовки. Как заверил пресс-секретарь президента, точные даты прибытия Моди в Россию будут объявлены по договоренности с индийской стороной.
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