Легенду советской эстрады Вячеслава Добрынина проводили в последний путь. Фоторепортаж

Первый венок на прощании с Вячеславом Добрыниным был от Аллы Пугачевой

04 октября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Похороны Вячеслава Добрынина прошли на Троекуровском кладбище Фото: Кузьмиченок Василий /Агентство «Москва» Похороны композитора Вячеслава Добрынина прошли 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить его пришли близкие, друзья и поклонники. Заслуженный артист РФ Александр Маршал отметил, что смерть Добрынина стала большой утратой. Певица Алла Пугачева прислала венок, она не смогла присутствовать на церемонии. На траурной ленте было написано: «Навсегда в моей душе». О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инсульт. Добрынин, родившийся 25 января 1946 года в Москве, окончил Музыкальное училище и исторический факультет МГУ. В конце 1960-х он начал карьеру в ВИА «Орфей» и сотрудничал с различными ансамблями. В начале 1970-х его песни, среди которых «Я вас люблю», стали популярны, особенно в сочетании с поэтом Леонидом Дербеневым. Он создал более 100 песен, таких как «Все, что в жизни есть у меня» и «Прощай». С 1986 года Добрынин выступал как автор-исполнитель, написав такие хиты, как «Синий туман». В 1996 году получил звание народного артиста РФ и был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» и Дружбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Похороны композитора Вячеслава Добрынина прошли 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить его пришли близкие, друзья и поклонники. Заслуженный артист РФ Александр Маршал отметил, что смерть Добрынина стала большой утратой. Певица Алла Пугачева прислала венок, она не смогла присутствовать на церемонии. На траурной ленте было написано: «Навсегда в моей душе». О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инсульт. Добрынин, родившийся 25 января 1946 года в Москве, окончил Музыкальное училище и исторический факультет МГУ. В конце 1960-х он начал карьеру в ВИА «Орфей» и сотрудничал с различными ансамблями. В начале 1970-х его песни, среди которых «Я вас люблю», стали популярны, особенно в сочетании с поэтом Леонидом Дербеневым. Он создал более 100 песен, таких как «Все, что в жизни есть у меня» и «Прощай». С 1986 года Добрынин выступал как автор-исполнитель, написав такие хиты, как «Синий туман». В 1996 году получил звание народного артиста РФ и был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» и Дружбы.