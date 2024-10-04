Легенду советской эстрады Вячеслава Добрынина проводили в последний путь. Фоторепортаж

Первый венок на прощании с Вячеславом Добрыниным был от Аллы Пугачевой
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Похороны Вячеслава Добрынина прошли на Троекуровском кладбище Фото:

Похороны композитора Вячеслава Добрынина прошли 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить его пришли близкие, друзья и поклонники. Заслуженный артист РФ Александр Маршал отметил, что смерть Добрынина стала большой утратой. Певица Алла Пугачева прислала венок, она не смогла присутствовать на церемонии. На траурной ленте было написано: «Навсегда в моей душе».

О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инсульт.

Добрынин, родившийся 25 января 1946 года в Москве, окончил Музыкальное училище и исторический факультет МГУ. В конце 1960-х он начал карьеру в ВИА «Орфей» и сотрудничал с различными ансамблями. В начале 1970-х его песни, среди которых «Я вас люблю», стали популярны, особенно в сочетании с поэтом Леонидом Дербеневым. Он создал более 100 песен, таких как «Все, что в жизни есть у меня» и «Прощай».

С 1986 года Добрынин выступал как автор-исполнитель, написав такие хиты, как «Синий туман». В 1996 году получил звание народного артиста РФ и был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» и Дружбы.

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Похороны композитора Вячеслава Добрынина прошли 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить его пришли близкие, друзья и поклонники. Заслуженный артист РФ Александр Маршал отметил, что смерть Добрынина стала большой утратой. Певица Алла Пугачева прислала венок, она не смогла присутствовать на церемонии. На траурной ленте было написано: «Навсегда в моей душе». О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инсульт. Добрынин, родившийся 25 января 1946 года в Москве, окончил Музыкальное училище и исторический факультет МГУ. В конце 1960-х он начал карьеру в ВИА «Орфей» и сотрудничал с различными ансамблями. В начале 1970-х его песни, среди которых «Я вас люблю», стали популярны, особенно в сочетании с поэтом Леонидом Дербеневым. Он создал более 100 песен, таких как «Все, что в жизни есть у меня» и «Прощай». С 1986 года Добрынин выступал как автор-исполнитель, написав такие хиты, как «Синий туман». В 1996 году получил звание народного артиста РФ и был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» и Дружбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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