ТАСС: бывший зам Шойгу Иванов переоформлял имущество для сокрытия преступлений

Экс-заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов, предположительно, переоформлял свое имущество на других людей, чтобы скрыть причастность к преступлениям. Об этом сообщается в материалах дела.
«Результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют о том, что Иванов принимал меры к сокрытию фактов своего участия в совершении преступлений. В том числе путем переоформления имущества на иных лиц», — заявлено в одном из документов, содержание которого приводит ТАСС.
В рамках следствия провели обыски по местам работы и жительства Иванова, в ходе которых нашли большие суммы наличных денег. Эти средства сильно превышают официальный доход чиновника, что может указывать на их незаконное происхождение.
Из материалов дела также следует, что Иванов, возможно, совершал другие преступления, не ограничиваясь только инкриминируемыми ему на данный момент. Следствие продолжает расследование для установления всех обстоятельств преступлений, в которых может быть замешан бывший заместитель министра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.