Когда в России заменят малые самолеты

Новые региональные самолеты появятся в России не раньше 2026 года. Сейчас в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина несколько новых летательных аппаратов проходят испытания. О них вице-премьеру РФ Виталию Савельеву в Новосибирске рассказал директор учреждения Владимир Барсук. Корреспондент URA.RU узнал у экспертов, сколько этапов проверок пройдет самолет, прежде чем в него сядут первые пассажиры.
В Новосибирской области Виталию Савельеву рассказали, что в исследовательском институте проводятся аэродинамические испытания самолетов ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 «Ладога» и нового самолета для перевозок, авиационных работ в отдаленных регионах ТВС-2МС. Благодаря уникальной экспериментальной базе и высококвалифицированным специалистам, СибНИА по праву считается ключевым учреждением в области авиации, заявил вице-премьер.
«Это будут востребованные модели, особенно для регионов Дальнего Востока, где самолеты смогут садиться на взлетно-посадочные полосы длиной в пределах 200–500 м. Мы здесь учитываем и существенную экономию бюджетных средств, потому что федеральный бюджет инвестирует в рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы и другую инфраструктуру. То, что делают наши новосибирские коллеги, достойно уважения», — приводит слова Савельева пресс-служба правительства.
Вопрос о том, что необходимо создавать новые легкие самолеты, встал давно. В советское время их было достаточно, но, понятное дело, они требуют обновления, считает авиаэксперт Роман Гусаров. Хотя, как отмечает он в разговоре с URA.RU, некоторые модели еще летают.
«Но советские самолеты уже морально устарели. Поэтому, на смену популярному Ан-2 создается ЛМС-901 „Байкал“, который должен вобрать в себя лучшие качества преемника, например безграничный температурный диапазон для работы. Он будет некой „рабочей лошадкой“, в том числе, для перевозки пассажиров на маленькие „деревенские“ аэродромы, где нет как таковой инфраструктуры. У нас их большое количество и они обеспечивают связь с труднодоступными и удаленными населенными пунктами», — объясняет эксперт.
ЛМС-901 «Байкал» пока тестово летает на западном аналоге, специально приспособленном под него, чтобы просто проверить характеристики аппарата, рассказывает Роман Гусаров. Новая отечественная установка для него еще не готова. А это задача не простая, объясняет заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Из-за этого реализация проекта может задержаться.
«Чтобы создать, испытать двигатель и довести его до ума, надо потратить чуть ли не в два раза больше времени. Во время Великой Отечественной войны, например, было очень много хороших самолетов, которые сделали авиаконструкторы Яковлев, Сухой, Туполев и другие. И их не могли внедрить как раз потому, что не было подходящих двигателей. Необходимо было найти какой-то унифицированный двигатель, который можно было бы немножко модернизировать», — рассказывает Виктор Заболотский.
Так что перед современными конструкторами стоит важная задача — сделать так, чтобы эффективный отечественный двигатель появился как можно скорее.
Но после этого все равно будет очень сложная система тестирования и проверки всего летательного аппарата, добавляет Роман Гусаров. «Нужно получить подтверждения того, что самолет не просто безопасен, и на нем можно возить пассажиров и грузы, но и что его производство настолько качественно, что каждый последующий экземпляр будет тоже столь же надежным, — говорит эксперт. Для этого сертифицируется и производство, и материалы, и специалисты, и система качества — вот такой огромный процесс ожидает региональные самолеты».
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