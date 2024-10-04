Минтранс ответил на инициативу установить Wi-Fi в самолетах

В Минтрансе считают, что пока в России нет возможности сделать Wi-Fi в самолетах из-за международных санкций. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Баканов в ответе на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«В настоящее время возможность внедрения доступа к сети интернет на бортах воздушных судов иностранного и российского производства, эксплуатируемых авиакомпаниями, отсутствует. Но ПАО „Аэрофлот“ прорабатывает вопрос установки Wi-Fi в самолетах, который осложняется санкционным давлением», — передает газета «Известия» со ссылкой на ответ замминистра ведомства.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что Wi-Fi на борту российских самолетов появится к 2028 году. Он добавил, что это произойдет после запуска отечественной космической системы спутников связи, передает телеканал «Царьград».
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