04 октября 2024

Минтранс ответил на инициативу установить Wi-Fi в самолетах

Депутат Нилов сообщил об отказе Минтранса установить Wi-Fi в самолетах
© Служба новостей «URA.RU»
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В России есть сложности, мешающие сделать Wi-Fi в самолетах
В России есть сложности, мешающие сделать Wi-Fi в самолетах Фото:

В Минтрансе считают, что пока в России нет возможности сделать Wi-Fi в самолетах из-за международных санкций. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Баканов в ответе на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«В настоящее время возможность внедрения доступа к сети интернет на бортах воздушных судов иностранного и российского производства, эксплуатируемых авиакомпаниями, отсутствует. Но ПАО „Аэрофлот“ прорабатывает вопрос установки Wi-Fi в самолетах, который осложняется санкционным давлением», — передает газета «Известия» со ссылкой на ответ замминистра ведомства. 

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что Wi-Fi на борту российских самолетов появится к 2028 году. Он добавил, что это произойдет после запуска отечественной космической системы спутников связи, передает телеканал «Царьград».

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В Минтрансе считают, что пока в России нет возможности сделать Wi-Fi в самолетах из-за международных санкций. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Баканов в ответе на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. «В настоящее время возможность внедрения доступа к сети интернет на бортах воздушных судов иностранного и российского производства, эксплуатируемых авиакомпаниями, отсутствует. Но ПАО „Аэрофлот“ прорабатывает вопрос установки Wi-Fi в самолетах, который осложняется санкционным давлением», — передает газета «Известия» со ссылкой на ответ замминистра ведомства.  Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что Wi-Fi на борту российских самолетов появится к 2028 году. Он добавил, что это произойдет после запуска отечественной космической системы спутников связи, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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