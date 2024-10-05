ВСУ использовали камеры, чтобы следить за российскими военными

05 октября 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

ВСУ установили камеры на столбах и в лесополосе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливали камеры наблюдения на столбах и в лесополосах Угледара, чтобы отслеживать действия ВС РФ. Об этом сообщил военный с позывным «Варяг», который участвовал в штурме города. «У них выставлены были камеры на столбах, даже в лесополосах установлены камеры… Они наблюдали полностью город…. Плюс одна-две птички за одной лесополосой наблюдает… » — передает Минобороны РФ слова бойца. Он добавил, что, зафиксировав движение, ВСУ ударяют по цели БПЛА или артиллерией. Также фельдшер с позывным «Зуга» отметил, что украинские военные намеренно атаковали группы эвакуации дронами, чтобы раненых солдат не смогли вывезти из Угледара. «Зуга» рассказал, что ему удалось помочь эвакуировать транспортер с ранеными, хотя за ними следовал украинский дрон-камикадзе. Ранее командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным «Сид», участвовавший в штурме Угледара, рассказал о многоэтажных домах в городе, на которых ВСУ установили камеры наблюдения. Такие «глазастые» дома помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливали камеры наблюдения на столбах и в лесополосах Угледара, чтобы отслеживать действия ВС РФ. Об этом сообщил военный с позывным «Варяг», который участвовал в штурме города. «У них выставлены были камеры на столбах, даже в лесополосах установлены камеры… Они наблюдали полностью город…. Плюс одна-две птички за одной лесополосой наблюдает… » — передает Минобороны РФ слова бойца. Он добавил, что, зафиксировав движение, ВСУ ударяют по цели БПЛА или артиллерией. Также фельдшер с позывным «Зуга» отметил, что украинские военные намеренно атаковали группы эвакуации дронами, чтобы раненых солдат не смогли вывезти из Угледара. «Зуга» рассказал, что ему удалось помочь эвакуировать транспортер с ранеными, хотя за ними следовал украинский дрон-камикадзе. Ранее командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным «Сид», участвовавший в штурме Угледара, рассказал о многоэтажных домах в городе, на которых ВСУ установили камеры наблюдения. Такие «глазастые» дома помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ.