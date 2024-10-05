ВСУ использовали камеры, чтобы следить за российскими военными

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ВСУ установили камеры на столбах и в лесополосе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливали камеры наблюдения на столбах и в лесополосах Угледара, чтобы отслеживать действия ВС РФ. Об этом сообщил военный с позывным «Варяг», который участвовал в штурме города.

«У них выставлены были камеры на столбах, даже в лесополосах установлены камеры… Они наблюдали полностью город…. Плюс одна-две птички за одной лесополосой наблюдает… » — передает Минобороны РФ слова бойца. Он добавил, что, зафиксировав движение, ВСУ ударяют по цели БПЛА или артиллерией.

Также фельдшер с позывным «Зуга» отметил, что украинские военные намеренно атаковали группы эвакуации дронами, чтобы раненых солдат не смогли вывезти из Угледара. «Зуга» рассказал, что ему удалось помочь эвакуировать транспортер с ранеными, хотя за ними следовал украинский дрон-камикадзе.

Ранее командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным «Сид», участвовавший в штурме Угледара, рассказал о многоэтажных домах в городе, на которых ВСУ установили камеры наблюдения. Такие «глазастые» дома помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливали камеры наблюдения на столбах и в лесополосах Угледара, чтобы отслеживать действия ВС РФ. Об этом сообщил военный с позывным «Варяг», который участвовал в штурме города. «У них выставлены были камеры на столбах, даже в лесополосах установлены камеры… Они наблюдали полностью город…. Плюс одна-две птички за одной лесополосой наблюдает… » — передает Минобороны РФ слова бойца. Он добавил, что, зафиксировав движение, ВСУ ударяют по цели БПЛА или артиллерией. Также фельдшер с позывным «Зуга» отметил, что украинские военные намеренно атаковали группы эвакуации дронами, чтобы раненых солдат не смогли вывезти из Угледара. «Зуга» рассказал, что ему удалось помочь эвакуировать транспортер с ранеными, хотя за ними следовал украинский дрон-камикадзе. Ранее командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным «Сид», участвовавший в штурме Угледара, рассказал о многоэтажных домах в городе, на которых ВСУ установили камеры наблюдения. Такие «глазастые» дома помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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