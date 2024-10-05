Хакеры взломали телефонную прослушку в США

05 октября 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

В США считают, что провайдеров атакует хакерская группа из Китая Salt Typhoon Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США провайдеры, предоставляющие доступ в интернет, массово жалуются на атаку со стороны китайских хакеров. Якобы те взламывают систему, чтобы собирать разведданные через системы, которые связаны с прослушкой телефонов. «По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры могли месяцами или дольше иметь доступ к сетевой инфраструктуре, используемой для взаимодействия с легальными запросами США на данные связи. Злоумышленники также имели доступ к другим траншам более общего интернет-трафика», — пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Автор материала заявил, что американские провайдеров атакует хакерская группа из Китая Salt Typhoon. Ее специалисты могли получить нужную информацию через системы, которые правительство США использует для запросов на прослушивание телефонных разговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США провайдеры, предоставляющие доступ в интернет, массово жалуются на атаку со стороны китайских хакеров. Якобы те взламывают систему, чтобы собирать разведданные через системы, которые связаны с прослушкой телефонов. «По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры могли месяцами или дольше иметь доступ к сетевой инфраструктуре, используемой для взаимодействия с легальными запросами США на данные связи. Злоумышленники также имели доступ к другим траншам более общего интернет-трафика», — пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Автор материала заявил, что американские провайдеров атакует хакерская группа из Китая Salt Typhoon. Ее специалисты могли получить нужную информацию через системы, которые правительство США использует для запросов на прослушивание телефонных разговоров.