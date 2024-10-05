Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников ВСУ

05 октября 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

В курской области уничтожены два украинских беспилотника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы ПВО за ночь уничтожили десять украинских дронов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщают в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там добавили, что семь беспилотников уничтожено над Белгородской, два — над Курской и один — над Воронежской областями. Ранее издание Asia Times сообщило, что Россия усовершенствовала систему ПВО и средства радиоэлектронной борьбы с вооружением НАТО, в то время как Украина продолжает испытывать давление со стороны российских войск. В издании также отметили, что запасы оружия для поставок на Украину истощаются в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские системы ПВО за ночь уничтожили десять украинских дронов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщают в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там добавили, что семь беспилотников уничтожено над Белгородской, два — над Курской и один — над Воронежской областями. Ранее издание Asia Times сообщило, что Россия усовершенствовала систему ПВО и средства радиоэлектронной борьбы с вооружением НАТО, в то время как Украина продолжает испытывать давление со стороны российских войск. В издании также отметили, что запасы оружия для поставок на Украину истощаются в США.