Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников ВСУ

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
В курской области уничтожены два украинских беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО за ночь уничтожили десять украинских дронов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщают в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там добавили, что семь беспилотников уничтожено над Белгородской, два — над Курской и один — над Воронежской областями.

Ранее издание Asia Times сообщило, что Россия усовершенствовала систему ПВО и средства радиоэлектронной борьбы с вооружением НАТО, в то время как Украина продолжает испытывать давление со стороны российских войск. В издании также отметили, что запасы оружия для поставок на Украину истощаются в США.

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Российские системы ПВО за ночь уничтожили десять украинских дронов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщают в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Там добавили, что семь беспилотников уничтожено над Белгородской, два — над Курской и один — над Воронежской областями. Ранее издание Asia Times сообщило, что Россия усовершенствовала систему ПВО и средства радиоэлектронной борьбы с вооружением НАТО, в то время как Украина продолжает испытывать давление со стороны российских войск. В издании также отметили, что запасы оружия для поставок на Украину истощаются в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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