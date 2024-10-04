Путин и Белоусов обратились к российским учителям с поздравлениями

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов, преподавателей и наставников всех образовательных учреждений с Днем учителя. Также министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые с назначения поздравил работников образовательных организаций ведомства.
«Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надёжной опорой во взрослой жизни. Учительский труд вызывает особое уважение», — сказал Путин в своем обращении, опубликованном на официальном сайте президента России.
Белоусов сердечно поздравил работников сферы образования. «Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Ваш благородный, ответственный и самоотверженный труд заслуживает особого признания и уважения. Вы не просто передаете знания — вы формируете будущее нашей армии, воспитываете достойных защитников Отечества», — подчеркнул министр обороны России.
Пятого октября традиционно празднуют День учителя. Юрист Юрий Капштык ранее советовал не дарить педагогам вещи дороже трех тысяч рублей. По его словам, такая норма закреплена в законе.
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