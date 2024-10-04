04 октября 2024

ВСУ начали применять выжигающие дроны

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
На Украине ВСУ используют беспилотники с термическими зарядами, которые поджигают все вокруг Фото:

Солдаты ВСУ на донецком направлении массово применяют так называемые «выжигающие дроны» с термическими зарядами. Об этом рассказал российский военный из группировки «Днепр».

«В основном они [ВСУ] сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — сказал в разговоре с РИА Новости офицер-десантник ВС РФ с позывным «Гром». По его словам, украинскими силами используются термические заряды — сам дрон подлетает и распыляет горючую смесь. Причем полученный огонь не получается потушить ни огнем, ни водой.

Киев периодически использует дроны как во фронтовой зоне, так и при атаках на российские территории. Неделей ранее ВСУ использовали 125 беспилотников, чтобы ударить по нескольким регионам РФ.

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Солдаты ВСУ на донецком направлении массово применяют так называемые «выжигающие дроны» с термическими зарядами. Об этом рассказал российский военный из группировки «Днепр». «В основном они [ВСУ] сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — сказал в разговоре с РИА Новости офицер-десантник ВС РФ с позывным «Гром». По его словам, украинскими силами используются термические заряды — сам дрон подлетает и распыляет горючую смесь. Причем полученный огонь не получается потушить ни огнем, ни водой. Киев периодически использует дроны как во фронтовой зоне, так и при атаках на российские территории. Неделей ранее ВСУ использовали 125 беспилотников, чтобы ударить по нескольким регионам РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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