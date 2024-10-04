ВСУ начали применять выжигающие дроны

05 октября 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

На Украине ВСУ используют беспилотники с термическими зарядами, которые поджигают все вокруг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Солдаты ВСУ на донецком направлении массово применяют так называемые «выжигающие дроны» с термическими зарядами. Об этом рассказал российский военный из группировки «Днепр». «В основном они [ВСУ] сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — сказал в разговоре с РИА Новости офицер-десантник ВС РФ с позывным «Гром». По его словам, украинскими силами используются термические заряды — сам дрон подлетает и распыляет горючую смесь. Причем полученный огонь не получается потушить ни огнем, ни водой. Киев периодически использует дроны как во фронтовой зоне, так и при атаках на российские территории. Неделей ранее ВСУ использовали 125 беспилотников, чтобы ударить по нескольким регионам РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ на донецком направлении массово применяют так называемые «выжигающие дроны» с термическими зарядами. Об этом рассказал российский военный из группировки «Днепр». «В основном они [ВСУ] сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — сказал в разговоре с РИА Новости офицер-десантник ВС РФ с позывным «Гром». По его словам, украинскими силами используются термические заряды — сам дрон подлетает и распыляет горючую смесь. Причем полученный огонь не получается потушить ни огнем, ни водой. Киев периодически использует дроны как во фронтовой зоне, так и при атаках на российские территории. Неделей ранее ВСУ использовали 125 беспилотников, чтобы ударить по нескольким регионам РФ.