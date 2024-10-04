ВСУ получили новый приказ после потери Угледара: главное об СВО за 4 октября

Украинские войска получили приказ замедлить наступление российских сил в районе Угледара в ДНР. Ранее ВС РФ установили контроль над этим городом. Об этих и других ключевых событиях российской спецоперации за 4 октября — в материале URA.RU.
ВСУ пытаются помешать ВС РФ под Угледаром
Украинские войска пытаются замедлить наступление российских сил в районе Угледара, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование использует логистические узлы в Курахово для борьбы с российскими войсками. После освобождения Угледара данный фланг попал под интенсивные обстрелы, создавая для ВСУ трудности в защите складов и организации ротаций.
Последствия для ВСУ после освобождения Угледара
После освобождения Угледара российские силы контролируют все дороги, ведущие к Курахово. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что утрата Украиной этого важного логистического узла открывает возможности для дальнейших наступлений российских подразделений, которые теперь контролируют ключевые высоты для наблюдения за территорией.
Украинские военные сдаются в плен
Во время зачистки Угледара 44 бойца ВСУ сдались в плен, сообщает Минобороны России. За неделю с 28 сентября по 4 октября в плену у ВС РФ оказались 83 украинца.
Взрывы в Славянске
В Славянске, контролируемом ВСУ, прогремели мощные взрывы, которые продолжались около 10 минут. Официальных подтверждений взрывов пока нет.
ВС РФ уничтожили расчет БПЛА и арторудие ВСУ в Сумской области
Российские войска с помощью беспилотного комплекса «Иноходец» уничтожили артиллерийское орудие и расчет БПЛА ВСУ в Сумской области. Это подтвердили в Минобороны России.
Украинцы отказываются сражаться
Около 100 солдат 123-й бригады территориальной обороны Украины отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули часть, организовав митинг в Николаевской области. Они выразили недовольство из-за нехватки оружия и недостаточной подготовки.
ВСУ в Курской области размещают технику в жилых массивах
Украинские военнослужащие размещают технику и вооружение в жилых районах в Курской области. Об этом сообщил боец группы командира «Аида» с позывным Москва. Он отметил, что техника размещается в лесополосах и дворах домов.
Атака БПЛА в Воронежской области
В Воронежской области один из украинских БПЛА, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на нефтебазу в Аннинском районе — загорелась пустая цистерна. По словам губернатора Александра Гусева, жертв и пострадавших нет, на место происшествия оперативно прибыли пожарные.
ВС РФ применили «умную бомбу» в Курской области против ВСУ
Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области с помощью «умной бомбы», передает Министерство обороны. Удар был осуществлен с использованием авиабомбы с унифицированным модулем планирования. Сообщается об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ.
Российские войска заняли выгодные позиции под Купянском
Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия на купянском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. В последние сутки штурмовые действия велись в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Российские войска заняли более выгодные позиции.
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в зоне СВО
За прошлую неделю военнослужащие ВС РФ освободили шесть населенных пунктов, среди которых Угледар, сообщает Минобороны. Подразделения группы «Восток» заняли новые позиции и освободили Угледар. Также группировка «Центр» освободила Нелеповку и Крутой Яр, «Юг» — Верхнекаменское, а «Запад» — Макеевку и Вишневое, передает Пятый канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.