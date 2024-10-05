Против бессонницы без препаратов: эффективные стратегии от невролога

Невролог Пахомов: от бессонницы поможет отказ от гаджетов перед сном
© Служба новостей «URA.RU»
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Хорошего сна можно добиться и без препаратов
Хорошего сна можно добиться и без препаратов Фото:

Против бессонницы можно бороться без использования медикаментов. Об этом рассказал врач-невролог к.м.н. Евгений Пахомов из клиники «Московские центры МРТ». Он подчеркивает важность когнитивно-поведенческой терапии, правильной организации режима дня, а также необходимость избегать употребления кофеина, табака и алкоголя. Также важно не перенасыщать вечерний прием пищи, отказаться от использования гаджетов перед сном и сократить дневной сон до 30 минут.

«Немедикаментозные меры — это в основном когнитивно-поведенческая терапия», — отметил Евгений Пахомов. Для улучшения качества сна Пахомов советует создать в спальне максимально комфортные условия исключительно для отдыха.

Не следует превращать кровать в место для работы или приема пищи, чтобы она ассоциировалась только со сном. Эти простые, но эффективные методы помогут обеспечить более качественный и здоровый сон.

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Против бессонницы можно бороться без использования медикаментов. Об этом рассказал врач-невролог к.м.н. Евгений Пахомов из клиники «Московские центры МРТ». Он подчеркивает важность когнитивно-поведенческой терапии, правильной организации режима дня, а также необходимость избегать употребления кофеина, табака и алкоголя. Также важно не перенасыщать вечерний прием пищи, отказаться от использования гаджетов перед сном и сократить дневной сон до 30 минут. «Немедикаментозные меры — это в основном когнитивно-поведенческая терапия», — отметил Евгений Пахомов. Для улучшения качества сна Пахомов советует создать в спальне максимально комфортные условия исключительно для отдыха. Не следует превращать кровать в место для работы или приема пищи, чтобы она ассоциировалась только со сном. Эти простые, но эффективные методы помогут обеспечить более качественный и здоровый сон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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