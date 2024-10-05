Пострадавшие от урагана «Хелен» в США остались без необходимой помощи из-за поддержки Украины

Newsweek: Пострадавшие американцы не получили помощи из-за трат на Украину

05 октября 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Ущерб урагана «Хелен» составил 34 миллиарда долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители США, пострадавшие от последствий урагана «Хелен», не получили полный объем медицинской помощи из-за трат правительства на поддержку Украины. Об этом сообщил американский журнал Newsweek. «Несмотря на усилия Федерального агентства США по управлению в социальных сетях, несколько американцев объявили в социальных сетях, что объемы помощи жертвам урагана обоснованы, если сравнивать с одобренным США определением помощи Украине с начала конфликта», — сообщает Newsweek. Там также отметили, что экономический ущерб «Хелен» составил 34 миллиарда долларов. По данным издания, с 2022 года в поддержку Украины из бюджета Соединенных Штатов было выделено около 176 миллиардов долларов. Тогда как на программы помощи пострадавшим при стихийных бедствиях было потрачено всего 20 миллиардов долларов в год. Ранее американское агентство международного развития сообщило, что США выделит дополнительно 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Еще 13 миллионов долларов направят в Киев на укрепление системы физической реабилитации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители США, пострадавшие от последствий урагана «Хелен», не получили полный объем медицинской помощи из-за трат правительства на поддержку Украины. Об этом сообщил американский журнал Newsweek. «Несмотря на усилия Федерального агентства США по управлению в социальных сетях, несколько американцев объявили в социальных сетях, что объемы помощи жертвам урагана обоснованы, если сравнивать с одобренным США определением помощи Украине с начала конфликта», — сообщает Newsweek. Там также отметили, что экономический ущерб «Хелен» составил 34 миллиарда долларов. По данным издания, с 2022 года в поддержку Украины из бюджета Соединенных Штатов было выделено около 176 миллиардов долларов. Тогда как на программы помощи пострадавшим при стихийных бедствиях было потрачено всего 20 миллиардов долларов в год. Ранее американское агентство международного развития сообщило, что США выделит дополнительно 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Еще 13 миллионов долларов направят в Киев на укрепление системы физической реабилитации.