Пострадавшие от урагана «Хелен» в США остались без необходимой помощи из-за поддержки Украины

Newsweek: Пострадавшие американцы не получили помощи из-за трат на Украину
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Ущерб урагана «Хелен» составил 34 миллиарда долларов Фото:

Жители США, пострадавшие от последствий урагана «Хелен», не получили полный объем медицинской помощи из-за трат правительства на поддержку Украины. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

«Несмотря на усилия Федерального агентства США по управлению в социальных сетях, несколько американцев объявили в социальных сетях, что объемы помощи жертвам урагана обоснованы, если сравнивать с одобренным США определением помощи Украине с начала конфликта», — сообщает Newsweek. Там также отметили, что экономический ущерб «Хелен» составил 34 миллиарда долларов.

По данным издания, с 2022 года в поддержку Украины из бюджета Соединенных Штатов было выделено около 176 миллиардов долларов. Тогда как на программы помощи пострадавшим при стихийных бедствиях было потрачено всего 20 миллиардов долларов в год.

Ранее американское агентство международного развития сообщило, что США выделит дополнительно 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Еще 13 миллионов долларов направят в Киев на укрепление системы физической реабилитации.

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Жители США, пострадавшие от последствий урагана «Хелен», не получили полный объем медицинской помощи из-за трат правительства на поддержку Украины. Об этом сообщил американский журнал Newsweek. «Несмотря на усилия Федерального агентства США по управлению в социальных сетях, несколько американцев объявили в социальных сетях, что объемы помощи жертвам урагана обоснованы, если сравнивать с одобренным США определением помощи Украине с начала конфликта», — сообщает Newsweek. Там также отметили, что экономический ущерб «Хелен» составил 34 миллиарда долларов. По данным издания, с 2022 года в поддержку Украины из бюджета Соединенных Штатов было выделено около 176 миллиардов долларов. Тогда как на программы помощи пострадавшим при стихийных бедствиях было потрачено всего 20 миллиардов долларов в год. Ранее американское агентство международного развития сообщило, что США выделит дополнительно 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Еще 13 миллионов долларов направят в Киев на укрепление системы физической реабилитации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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