Военкор Поддубный станет почетным гражданином Белгородской области

Военкору Поддубному присвоят звание «Почетный гражданин Белгородской области»Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. С таким заявлением выступил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Начинаем процедуру присвоения звания „Почетный гражданин Белгородской области“ Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой!» — сказал Гладков в видеообращении в своем telegram-канале.
В сентябре военкор и руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный был удостоен звания Героя России. Соответствующее звание он получил в соответствии с указом президента Владимира Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. С таким заявлением выступил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Начинаем процедуру присвоения звания „Почетный гражданин Белгородской области“ Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой!» — сказал Гладков в видеообращении в своем telegram-канале. В сентябре военкор и руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный был удостоен звания Героя России. Соответствующее звание он получил в соответствии с указом президента Владимира Путина.