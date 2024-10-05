Военкор Поддубный станет почетным гражданином Белгородской области

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Военкору Поддубному присвоят звание «Почетный гражданин Белгородской области» Фото:

Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. С таким заявлением выступил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Начинаем процедуру присвоения звания „Почетный гражданин Белгородской области“ Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой!» — сказал Гладков в видеообращении в своем telegram-канале.

В сентябре военкор и руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный был удостоен звания Героя России. Соответствующее звание он получил в соответствии с указом президента Владимира Путина.

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Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. С таким заявлением выступил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Начинаем процедуру присвоения звания „Почетный гражданин Белгородской области“ Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой!» — сказал Гладков в видеообращении в своем telegram-канале. В сентябре военкор и руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный был удостоен звания Героя России. Соответствующее звание он получил в соответствии с указом президента Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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