06 июля 2024
05 июля 2024

Погиб 25-летний водитель легковушки, вылетевший с трассы в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк погиб на месте аварии
Пермяк погиб на месте аварии Фото:

В результате ДТП на дороге Чернушка — Куеда в Пермском крае погиб водитель 1999 года рождения. Инцидент произошел в ночь на 7 июля, пояснили сотрудники Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, что на четвертом километре водитель по неустановленной причине не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате он погиб на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее на дороге Урада — Ошья — Пантелеевка водитель LADA Niva слетел с дороги и разбился насмерть. Пассажира легковушки доставили в больницу.

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В результате ДТП на дороге Чернушка — Куеда в Пермском крае погиб водитель 1999 года рождения. Инцидент произошел в ночь на 7 июля, пояснили сотрудники Госавтоинспекции региона. «По предварительным данным, что на четвертом километре водитель по неустановленной причине не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате он погиб на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее на дороге Урада — Ошья — Пантелеевка водитель LADA Niva слетел с дороги и разбился насмерть. Пассажира легковушки доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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