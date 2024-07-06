Погиб 25-летний водитель легковушки, вылетевший с трассы в Прикамье

Пермяк погиб на месте аварии
В результате ДТП на дороге Чернушка — Куеда в Пермском крае погиб водитель 1999 года рождения. Инцидент произошел в ночь на 7 июля, пояснили сотрудники Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным, что на четвертом километре водитель по неустановленной причине не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате он погиб на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее на дороге Урада — Ошья — Пантелеевка водитель LADA Niva слетел с дороги и разбился насмерть. Пассажира легковушки доставили в больницу.
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