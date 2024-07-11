Центральную набережную в Екатеринбурге полностью закроют для самокатчиков

В Екатеринбурге набережную реки Исеть планируют полностью закрыть для передвижения на самокатах. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, его слова передает корреспондент URA.RU.
Галямов отметил, что созданная недавно рабочая группа по ограничениям для самокатчиков, рассматривает нововведения каждую неделю. «Из последнего — набережную обсуждали, там ведь только одна часть сейчас [для самокатчиков] ограничена, где знаки установлены. [Также говорим о] пешеходных зонах, где ширина тротуаров менее двух метров», — поделился он.
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