Центральную набережную в Екатеринбурге полностью закроют для самокатчиков

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Виды Екатеринбурга, самокаты, Whoosh, самокат напрокат
Ограничения также планируют ввести на тротуарах шириной менее двух метров Фото:

В Екатеринбурге набережную реки Исеть планируют полностью закрыть для передвижения на самокатах. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, его слова передает корреспондент URA.RU.

Галямов отметил, что созданная недавно рабочая группа по ограничениям для самокатчиков, рассматривает нововведения каждую неделю. «Из последнего — набережную обсуждали, там ведь только одна часть сейчас [для самокатчиков] ограничена, где знаки установлены. [Также говорим о] пешеходных зонах, где ширина тротуаров менее двух метров», — поделился он.

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В Екатеринбурге набережную реки Исеть планируют полностью закрыть для передвижения на самокатах. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, его слова передает корреспондент URA.RU. Галямов отметил, что созданная недавно рабочая группа по ограничениям для самокатчиков, рассматривает нововведения каждую неделю. «Из последнего — набережную обсуждали, там ведь только одна часть сейчас [для самокатчиков] ограничена, где знаки установлены. [Также говорим о] пешеходных зонах, где ширина тротуаров менее двух метров», — поделился он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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