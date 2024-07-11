Свердловскому депутату грозит отставка из-за покупки иностранных активов

Должностных лиц просят тщательно анализировать структуру приобретаемого пая, чтобы случайно не остаться без работы
Спикер думы одного из свердловских городов может потерять работу из-за покупки иностранных ценных бумаг. Об этом сообщает региональный департамент противодействия коррупции.
«Председатель думы одного из крупных муниципалитетов приобрел пай инвестиционного фонда, в состав которого входят иностранные финансовые инструменты, тем самым нарушил запрет, установленный федеральным законодательством», — заявили в пресс-службе. Уточняется, что наказанием может стать досрочное прекращение полномочий спикера.
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