11 июля 2024

Свердловскому депутату грозит отставка из-за покупки иностранных активов

Спикеру думы свердловского города грозит отставка за покупку иностранных активов
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание ЕГД восьмого созыва по выборам спикера думы. Екатеринбург , депутат, совещание, чиновник, правительство, администрация, мэрия, зал заседаний, гордума, парламент, собрание
Должностных лиц просят тщательно анализировать структуру приобретаемого пая, чтобы случайно не остаться без работы Фото:

Спикер думы одного из свердловских городов может потерять работу из-за покупки иностранных ценных бумаг. Об этом сообщает региональный департамент противодействия коррупции.

«Председатель думы одного из крупных муниципалитетов приобрел пай инвестиционного фонда, в состав которого входят иностранные финансовые инструменты, тем самым нарушил запрет, установленный федеральным законодательством», — заявили в пресс-службе. Уточняется, что наказанием может стать досрочное прекращение полномочий спикера.

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Спикер думы одного из свердловских городов может потерять работу из-за покупки иностранных ценных бумаг. Об этом сообщает региональный департамент противодействия коррупции. «Председатель думы одного из крупных муниципалитетов приобрел пай инвестиционного фонда, в состав которого входят иностранные финансовые инструменты, тем самым нарушил запрет, установленный федеральным законодательством», — заявили в пресс-службе. Уточняется, что наказанием может стать досрочное прекращение полномочий спикера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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