На свердловской трассе погиб человек — его не спас даже ремень безопасности. Фото

Под Кушвой произошло смертельное ДТП
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, семечки, дтп, знак аварийной остановки, шелуха
На 187 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» Кушвинского района Фото:

Под Кушвой (Свердловская область) произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, хотя он был пристегнут. Инцидент случился на дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», сообщает свердловская ГИБДД.

«Водитель, мужчина 1971 г. р., управляя легковым автомобилем ВАЗ-2104, двигаясь со стороны Серова в направлении Екатеринбурга, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Toyota HIACE, под управлением мужчины, 1959 г.р», — рассказали в ведомстве. Водитель легкового авто погиб на месте до приезда скорой помощи, второго участника аварии обследовали в больнице и отпустили.

Водители к административной ответственности в 2024 году не привлекались, а в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности. Иные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Под Кушвой (Свердловская область) произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, хотя он был пристегнут. Инцидент случился на дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», сообщает свердловская ГИБДД. «Водитель, мужчина 1971 г. р., управляя легковым автомобилем ВАЗ-2104, двигаясь со стороны Серова в направлении Екатеринбурга, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Toyota HIACE, под управлением мужчины, 1959 г.р», — рассказали в ведомстве. Водитель легкового авто погиб на месте до приезда скорой помощи, второго участника аварии обследовали в больнице и отпустили. Водители к административной ответственности в 2024 году не привлекались, а в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности. Иные обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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