Под Кушвой (Свердловская область) произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, хотя он был пристегнут. Инцидент случился на дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», сообщает свердловская ГИБДД.
«Водитель, мужчина 1971 г. р., управляя легковым автомобилем ВАЗ-2104, двигаясь со стороны Серова в направлении Екатеринбурга, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Toyota HIACE, под управлением мужчины, 1959 г.р», — рассказали в ведомстве. Водитель легкового авто погиб на месте до приезда скорой помощи, второго участника аварии обследовали в больнице и отпустили.
Водители к административной ответственности в 2024 году не привлекались, а в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности. Иные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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