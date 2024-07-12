На свердловской трассе погиб человек — его не спас даже ремень безопасности. Фото

Под Кушвой произошло смертельное ДТП

12 июля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

На 187 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» Кушвинского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Кушвой (Свердловская область) произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, хотя он был пристегнут. Инцидент случился на дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», сообщает свердловская ГИБДД. «Водитель, мужчина 1971 г. р., управляя легковым автомобилем ВАЗ-2104, двигаясь со стороны Серова в направлении Екатеринбурга, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Toyota HIACE, под управлением мужчины, 1959 г.р», — рассказали в ведомстве. Водитель легкового авто погиб на месте до приезда скорой помощи, второго участника аварии обследовали в больнице и отпустили. Водители к административной ответственности в 2024 году не привлекались, а в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности. Иные обстоятельства происшествия устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Кушвой (Свердловская область) произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, хотя он был пристегнут. Инцидент случился на дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», сообщает свердловская ГИБДД. «Водитель, мужчина 1971 г. р., управляя легковым автомобилем ВАЗ-2104, двигаясь со стороны Серова в направлении Екатеринбурга, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Toyota HIACE, под управлением мужчины, 1959 г.р», — рассказали в ведомстве. Водитель легкового авто погиб на месте до приезда скорой помощи, второго участника аварии обследовали в больнице и отпустили. Водители к административной ответственности в 2024 году не привлекались, а в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности. Иные обстоятельства происшествия устанавливаются.