12 июля 2024

Губернатор Текслер вместе с супругой посетили выступление мировых оперных звезд

На челябинской сцене выступили мировые звезды оперы Абдразаков и Стихина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое», приуроченная к юбилею Челябинской области. Челябинск, текслер ирина
Губернатор поблагодарил артистов (фото из архива) Фото:

Губернатор области Алексей Текслер и его супруга Ирина, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», посетили в Челябинске выступление мировых звезд оперы Ильдара Абдразакова и Елены Стихиной. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«В Челябинске завершился II Фестиваль классической музыки „Курчатов фест“. Во второй день фестиваля под открытым небом мировые звезды оперной сцены Абдразаков (бас) и солистка Мариинского театра Стихина (сопрано) представили концертную программу шедевров классической музыки. Мероприятие посетил губернатор Текслер вместе с супругой Ириной», — заявили в пресс-службе.

В финале фестиваля Текслер поблагодарил всех зрителей, солистов, оркестр и организаторов. Он отметил, что в этом году Симфонический оркестр области празднует свой пятилетний юбилей, а его основатель Адик Абдурахманов — навсегда останется в памяти и сердцах любителей музыки.

«Я очень горд, что сегодня нахожусь в Челябинске, я очень счастлив, что смог выйти на эту сцену, и это все благодаря вам. Спасибо за поддержку культуры в вашем регионе, смотрите, сколько людей сегодня здесь, и все эти аплодисменты для вас», — отметил Абдразаков.

Фестиваль классической музыки «Курчатов фест» уже стал ежегодным. 11 июля на сцене у памятника Игорю Курчатова открыли праздник музыки народная артистка России Лариса Долина и пианист Олег Аккуратов. Текслер во время концерта поцеловал Долину в щеку и подарил ей большой букет цветов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор области Алексей Текслер и его супруга Ирина, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», посетили в Челябинске выступление мировых звезд оперы Ильдара Абдразакова и Елены Стихиной. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «В Челябинске завершился II Фестиваль классической музыки „Курчатов фест“. Во второй день фестиваля под открытым небом мировые звезды оперной сцены Абдразаков (бас) и солистка Мариинского театра Стихина (сопрано) представили концертную программу шедевров классической музыки. Мероприятие посетил губернатор Текслер вместе с супругой Ириной», — заявили в пресс-службе. В финале фестиваля Текслер поблагодарил всех зрителей, солистов, оркестр и организаторов. Он отметил, что в этом году Симфонический оркестр области празднует свой пятилетний юбилей, а его основатель Адик Абдурахманов — навсегда останется в памяти и сердцах любителей музыки. «Я очень горд, что сегодня нахожусь в Челябинске, я очень счастлив, что смог выйти на эту сцену, и это все благодаря вам. Спасибо за поддержку культуры в вашем регионе, смотрите, сколько людей сегодня здесь, и все эти аплодисменты для вас», — отметил Абдразаков. Фестиваль классической музыки «Курчатов фест» уже стал ежегодным. 11 июля на сцене у памятника Игорю Курчатова открыли праздник музыки народная артистка России Лариса Долина и пианист Олег Аккуратов. Текслер во время концерта поцеловал Долину в щеку и подарил ей большой букет цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...