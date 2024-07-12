Губернатор Текслер вместе с супругой посетили выступление мировых оперных звезд

На челябинской сцене выступили мировые звезды оперы Абдразаков и Стихина

13 июля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Губернатор поблагодарил артистов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор области Алексей Текслер и его супруга Ирина, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», посетили в Челябинске выступление мировых звезд оперы Ильдара Абдразакова и Елены Стихиной. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «В Челябинске завершился II Фестиваль классической музыки „Курчатов фест“. Во второй день фестиваля под открытым небом мировые звезды оперной сцены Абдразаков (бас) и солистка Мариинского театра Стихина (сопрано) представили концертную программу шедевров классической музыки. Мероприятие посетил губернатор Текслер вместе с супругой Ириной», — заявили в пресс-службе. В финале фестиваля Текслер поблагодарил всех зрителей, солистов, оркестр и организаторов. Он отметил, что в этом году Симфонический оркестр области празднует свой пятилетний юбилей, а его основатель Адик Абдурахманов — навсегда останется в памяти и сердцах любителей музыки. «Я очень горд, что сегодня нахожусь в Челябинске, я очень счастлив, что смог выйти на эту сцену, и это все благодаря вам. Спасибо за поддержку культуры в вашем регионе, смотрите, сколько людей сегодня здесь, и все эти аплодисменты для вас», — отметил Абдразаков. Фестиваль классической музыки «Курчатов фест» уже стал ежегодным. 11 июля на сцене у памятника Игорю Курчатова открыли праздник музыки народная артистка России Лариса Долина и пианист Олег Аккуратов. Текслер во время концерта поцеловал Долину в щеку и подарил ей большой букет цветов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор области Алексей Текслер и его супруга Ирина, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», посетили в Челябинске выступление мировых звезд оперы Ильдара Абдразакова и Елены Стихиной. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «В Челябинске завершился II Фестиваль классической музыки „Курчатов фест“. Во второй день фестиваля под открытым небом мировые звезды оперной сцены Абдразаков (бас) и солистка Мариинского театра Стихина (сопрано) представили концертную программу шедевров классической музыки. Мероприятие посетил губернатор Текслер вместе с супругой Ириной», — заявили в пресс-службе. В финале фестиваля Текслер поблагодарил всех зрителей, солистов, оркестр и организаторов. Он отметил, что в этом году Симфонический оркестр области празднует свой пятилетний юбилей, а его основатель Адик Абдурахманов — навсегда останется в памяти и сердцах любителей музыки. «Я очень горд, что сегодня нахожусь в Челябинске, я очень счастлив, что смог выйти на эту сцену, и это все благодаря вам. Спасибо за поддержку культуры в вашем регионе, смотрите, сколько людей сегодня здесь, и все эти аплодисменты для вас», — отметил Абдразаков. Фестиваль классической музыки «Курчатов фест» уже стал ежегодным. 11 июля на сцене у памятника Игорю Курчатова открыли праздник музыки народная артистка России Лариса Долина и пианист Олег Аккуратов. Текслер во время концерта поцеловал Долину в щеку и подарил ей большой букет цветов.