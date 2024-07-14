Кеннеди-младший обратился к гражданам США после покушения на Трампа

В свете недавних событий, связанных с экс-президентом США Дональдом Трампом, Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, обратился к общественности с призывом. Он выступил с заявлением в социальной сети Х, призывая американцев к единению и молитве за здоровье и благополучие Дональда Трампа и его семьи.
«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Сейчас политику ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. ФБР и секретная служба США занимаются расследование по факту произошедшего. Американский президент Джо Байден поблагодарил службы за хорошую работу по предотвращению убийства Трампа. Бизнесмен Илон Маск также поддержал Трампа.
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