Кеннеди-младший обратился к гражданам США после покушения на Трампа

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Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании Фото:

В свете недавних событий, связанных с экс-президентом США Дональдом Трампом, Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, обратился к общественности с призывом. Он выступил с заявлением в социальной сети Х, призывая американцев к единению и молитве за здоровье и благополучие Дональда Трампа и его семьи.

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«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Сейчас политику ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. ФБР и секретная служба США занимаются расследование по факту произошедшего. Американский президент Джо Байден поблагодарил службы за хорошую работу по предотвращению убийства Трампа. Бизнесмен Илон Маск также поддержал Трампа.

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В свете недавних событий, связанных с экс-президентом США Дональдом Трампом, Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, обратился к общественности с призывом. Он выступил с заявлением в социальной сети Х, призывая американцев к единению и молитве за здоровье и благополучие Дональда Трампа и его семьи. «Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети. Кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Сейчас политику ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. ФБР и секретная служба США занимаются расследование по факту произошедшего. Американский президент Джо Байден поблагодарил службы за хорошую работу по предотвращению убийства Трампа. Бизнесмен Илон Маск также поддержал Трампа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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