В Нагайбакском районе Челябинской области после сильных дождей произошло подтопление жилых домов. В поселке Остроленский пострадало несколько улиц.
«Из-за сильных дождей подтопило дома на улицах Васильева, Набережная, Красноармейская в Остроленке. Принимаются меры по откачке воды», — сообщает газета «Всходы».
Издание уточняет, что на место выехал руководитель Нагайбакского района Егор Тимофеев. Ситуацию контролирует глава Остроленского поселения Иван Федоров.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области 14 июля объявили штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали резкий подъем уровня рек из-за непогоды. Прошедший ливень 13 июля затопил улицы Челябинска и Магнитогорска.
Вода после ливней подобралась к жилым домам в Нагайбакском районе
Фото газеты «Всходы»
Причиной подтопления домов стал сильный дождь с грозой днем 13 июля
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В Нагайбакском районе Челябинской области после сильных дождей произошло подтопление жилых домов. В поселке Остроленский пострадало несколько улиц. «Из-за сильных дождей подтопило дома на улицах Васильева, Набережная, Красноармейская в Остроленке. Принимаются меры по откачке воды», — сообщает газета «Всходы». Издание уточняет, что на место выехал руководитель Нагайбакского района Егор Тимофеев. Ситуацию контролирует глава Остроленского поселения Иван Федоров. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области 14 июля объявили штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали резкий подъем уровня рек из-за непогоды. Прошедший ливень 13 июля затопил улицы Челябинска и Магнитогорска.