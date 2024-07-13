13 июля 2024
12 июля 2024

В челябинском поселке после ливней вода подобралась к жилым домам. Фото

В поселке Остроленский вода затопила жилые дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильные дожди стали причиной подтопления домов в поселке Остроленский (архивное фото) Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области после сильных дождей произошло подтопление жилых домов. В поселке Остроленский пострадало несколько улиц.

«Из-за сильных дождей подтопило дома на улицах Васильева, Набережная, Красноармейская в Остроленке. Принимаются меры по откачке воды», — сообщает газета «Всходы».

Издание уточняет, что на место выехал руководитель Нагайбакского района Егор Тимофеев. Ситуацию контролирует глава Остроленского поселения Иван Федоров.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области 14 июля объявили штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали резкий подъем уровня рек из-за непогоды. Прошедший ливень 13 июля затопил улицы Челябинска и Магнитогорска.

Вода после ливней подобралась к жилым домам в Нагайбакском районе
Вода после ливней подобралась к жилым домам в Нагайбакском районе

Причиной подтопления домов стал сильный дождь с грозой днем 13 июля
Причиной подтопления домов стал сильный дождь с грозой днем 13 июля

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В Нагайбакском районе Челябинской области после сильных дождей произошло подтопление жилых домов. В поселке Остроленский пострадало несколько улиц. «Из-за сильных дождей подтопило дома на улицах Васильева, Набережная, Красноармейская в Остроленке. Принимаются меры по откачке воды», — сообщает газета «Всходы». Издание уточняет, что на место выехал руководитель Нагайбакского района Егор Тимофеев. Ситуацию контролирует глава Остроленского поселения Иван Федоров. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области 14 июля объявили штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали резкий подъем уровня рек из-за непогоды. Прошедший ливень 13 июля затопил улицы Челябинска и Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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