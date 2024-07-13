Общество ЖКХ и Городская среда В челябинском поселке после ливней вода подобралась к жилым домам. Фото В поселке Остроленский вода затопила жилые дома 14 июля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 + Сильные дожди стали причиной подтопления домов в поселке Остроленский (архивное фото) Фото: Кристина Радионова © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области после сильных дождей произошло подтопление жилых домов. В поселке Остроленский пострадало несколько улиц. «Из-за сильных дождей подтопило дома на улицах Васильева, Набережная, Красноармейская в Остроленке. Принимаются меры по откачке воды», — сообщает газета «Всходы». Издание уточняет, что на место выехал руководитель Нагайбакского района Егор Тимофеев. Ситуацию контролирует глава Остроленского поселения Иван Федоров. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области 14 июля объявили штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали резкий подъем уровня рек из-за непогоды. Прошедший ливень 13 июля затопил улицы Челябинска и Магнитогорска. Вода после ливней подобралась к жилым домам в Нагайбакском районе Фото газеты «Всходы» Причиной подтопления домов стал сильный дождь с грозой днем 13 июля Фото газеты «Всходы» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нагайбакском районе Челябинской области после сильных дождей произошло подтопление жилых домов. В поселке Остроленский пострадало несколько улиц. «Из-за сильных дождей подтопило дома на улицах Васильева, Набережная, Красноармейская в Остроленке. Принимаются меры по откачке воды», — сообщает газета «Всходы». Издание уточняет, что на место выехал руководитель Нагайбакского района Егор Тимофеев. Ситуацию контролирует глава Остроленского поселения Иван Федоров. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области 14 июля объявили штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали резкий подъем уровня рек из-за непогоды. Прошедший ливень 13 июля затопил улицы Челябинска и Магнитогорска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям